Brutal crimen en Córdoba: quemaban su auto, quiso impedirlo y la mataron a balazos en la espalda y en la boca

La esquina del crimen

Villa Martínez, un barrio al oeste de la ciudad de Córdoba, fue escenario de un crimen violento. Una mujer de 39 años que quiso evitar que quemaran su auto estacionado a metros de su casa, fue asesinada de al menos tres balazos: dos en la espalda y uno en la boca. El agresor, tras incendiar el vehículo y acribillar a la víctima, escapó. La Justicia cree que tiene otros dos cómplices.

El brutal episodio ocurrió el jueves poco antes de la medianoche en la esquina de las calles Filiberto de Mena y Luis Agote. Allí, una mujer -identificada como Guadalupe del Valle Balmaceda- fue alertada por su pareja, Manuel Juárez, sobre el incendio de su vehículo, un auto Renault 12 de color rojo que estaba estacionado frente a la casa. “Están quemando el auto”, le dijo el hombre.

Alertada por lo que ocurría, Balmaceda salió de la casa para ver qué pasaba. Según los primeros datos de la investigación que lleva adelante el fiscal Horacio Vázquez, el auto era incendiado por tres hombres, que serían vecinos del barrio. Lo que nunca imaginó la mujer, madre de tres niños, es que tratar de evitar que le quemaran el vehículo le costaría la vida.

Cuando les recriminó por el ataque al auto, uno de los hombres, sin mediar palabra, le disparó tres veces. Segundos después, el autor material y sus acompañantes huyeron. Según indicó el diario La Voz del Interior, Juárez salió a socorrer a su pareja y a apagar el incendio.

El hombre trasladó a Balmaceda al hospital Eva Perón, ubicado a pocos kilómetros del lugar del ataque. Sin embargo, los esfuerzos médicos por reanimarla fueron en vano, ya que llegó al hospital en estado de inconsciencia y luego murió. No había mucho por hacer.

El fiscal Vázquez comenzó la investigación, con varias medidas que incluyeron declaraciones testimoniales y de la familia. Fuentes de la causa indicaron al medio cordobés que el fiscal también ordenó el relevo de todos los inmuebles cercanos a la escena del crimen donde pudiera haber cámaras de filmación. Al lado del Renault hallaron un bidón con combustible.

Los datos obtenidos por el fiscal permitieron identificar al autor material de los disparos, quien por estas horas es intensamente buscado por la Policía.

De acuerdo con el diario, allegados a la familia Juárez indicaron que al parecer existe un problema que se remonta a años anteriores, cuando los integrantes de la banda comenzaron a hostigar a Guadalupe y a sus familiares.

La Justicia cree que se trataría de una banda que busca el control territorial del barrio y que siempre apela a este tipo de acciones violentas para amedrentar a los vecinos. “Estos tres están buscando causarle un mal a esta familia. Se ensañaron con ellos”, dijeron vecinos al medio.

“No se descarta un ajuste de cuentas, ni que los disparos no estuvieran dirigidos hacia esta mujer”, explicó el fiscal a la radio Cadena 3. Además, se investiga la posibilidad de que haya más personas involucradas en el hecho. “Estamos esperando el resultado de la autopsia para establecer la causa eficiente de la muerte de esta mujer”, agregó Vázquez.

La hermana de Balmaceda también habló con la misma radio. No fue mucho lo que aportó. “El chico este empezó a disparar”, indicó. Respecto a las razones detrás del ataque, manifestó: “No sabría qué decir, no sé más nada”. Aclaró que en medio de la confusión, un auto apareció para trasladar a su hermana al hospital: “Mi cuñado la subió y se fueron”.

Fuentes allegadas a la investigación aseguraron a La Voz que se vivieron horas de gran tensión, ya que entre los allegados a la familia y los vecinos que se reunieron tras la balacera quisieron ir a la casa del presunto agresor de la víctima. Finalmente la intención se disipó y no pasó a mayores.

“Estamos cansados de que cada dos por tres acuchillen a alguien o se escuchen balazos. Alguien tiene que hacer algo, porque todo el mundo está armado acá”, dijo una vecina.