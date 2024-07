La primera versión de Laudelina sobre el día que desapareció Loan y la extraña escena en la comisaría que nadie aclaró

Laudelina Peña

El 17 de junio, cuando su pareja, Antonio Benítez, ya había sido detenido junto a Mónica Millapi y Daniel “Fierrito” Ramírez, Laudelina Peña dio su primera versión a la Justicia sobre los hechos que rodearon la desaparición de Loan Peña, su sobrino. Dijo en ese momento que acompañó al grupo que salió al naranjal, pero que “se volvió con Camila”.

“Allá se quedó Benítez pelando la naranja con “Fierrito” Ramírez y Millapi, y Loan quería venir con su papá”, señaló en un breve interrogatorio que consta en un informe añadido a la causa provincial. En la entrevista, la mujer contó que “la policía llegó al lugar cuando estaba oscureciendo”. Añadió que fue Victoria Caillava quien “avisó a la policía después de irse de la casa de (la abuela) Catalina, porque esta última la llamó y le preguntó si no se fue Loan en la camioneta y le dijo que no”.

Tras esta conversación, indicó que Caillava la llamó para consultarle si lo habían encontrado. Como la respuesta de Laudelina fue negativa, la mujer del capitán de navío resolvió llamar a la policía, según dijo Laudelina. Luego, puntualizó que el auto que salió de la casa de Catalina fue el de “Fierrito”. “La señora de él se fue manejando al pueblo con los chicos y volvió, trajo linternas y pilas y Antonio andaba con ‘Fierrito’ buscando en el monte”, añadió.

El botín de Loan Peña que habría sido plantado por Laudelina

Relató, además, que “un oficial la llamó y le pidió el número de teléfono de la mamá de Loan (María Luisa Noguera), pero que la madre de Loan le dijo que no la llamaron”. De acuerdo a la tía de Loan, la progenitora del menor fue advertida de la desaparición por una mujer de nombre Marina y, a su vez, el padre del nene, José, le pidió a una vecina (María Isabel) que le avisara.

En otro punto, afirmó que cuando se enteró de que Loan se había perdido “ella estaba en la planta de mandarina que está en la casa de su mamá (Catalina)”. Según su versión, en ese momento Benítez la llamó y le dijo: “Fijate si llegó Loan con el papá”. Ella lo negó. “Lo buscaron por todos lados y no estaba”, aseguró.

Al mismo tiempo, afirmó que “la zapatilla (botín) lo encontró ella con otra señora, la mañana del viernes que hicieron el rastrillaje”. Mencionó que uno de sus hijos le había regalado ese calzado a Loan.

La mujer incluso quiso agregar un dato inquietante. Dijo que a ella la llevaron a la 1 de la mañana a la comisaría y que, “allí, a las 2 de la mañana, suena el radio”, que lo encontraron en una tapera. Escuchó porque estaba ahí sentada y decía: “La encontramos (sic), está asustado”. “Y el comisario (Walter Maciel) le dijo al móvil que estaba hablando: “Bueno, quedate ahí, no te muevas, yo ya salgo para allá”.

“Y ahí se fue ‘Fierrito’ en el auto con dos policías”, siguió sobre el episodio en la sede policial. “Y nosotros quedamos en la comisaría y no sonó más el radio, solo se escuchó que decían “bajen todos a la base, a la casa de la abuela todos los móviles” y después no volvió a sonar. Según Laudelina, “le preguntaron al que estaba en la guardia y les dijo que no lo habían encontrado”. El supuesto hallazgo fue comentado por “todos en las redes”. A ella, todo este episodio “le pareció raro”.

Laudelina sacó la foto del almuerzo en la casa de Catalina

En otro tramo, volvió a referirse a la “zapatilla”. “La zapatilla la encontró ella; la encontró esa noche un hombre que le dicen ‘Humber’, quien dio aviso a la policía pero no sabían quién es”. Luego, detalló que esa mañana se fue al rastro del aviso de la zapatilla con otras personas. “Viernes a la mañana encontraron, se le avisó al viceintendente, se le mandó foto del monte, donde se ven los dos piecitos primero y después cómo se hunde y después como un piecito que se nota bien descalzo”.

El informe, tal como el relato de Laudelina, aparece desordenado y poco claro.

Ese 17 de junio, Mariano Peña, hermano de Loan, se presentó de forma voluntaria ante las autoridades para dar su testimonio sobre un hecho que lo preocupó. Dijo que había charlado con un vecino al que Laudelina. “Le había dicho que a Loan lo vendió mi mamá. ¿Por qué diría eso? Es mi mayor preocupación”, indicó el joven. En su testimonio, su tía no dio esa versión.

El 5 de julio, Laudelina fue detenida luego de prestar declaración frente a la jueza federal de Goya Cristina Pozzer Penzo, tras confesar que ella misma había plantado el botín, obligada por Caillava, para desviar la investigación. Dijo, que la ex empleada municipal y su marido, Carlos Pérez, habían atropellado y matado a Loan.

Este lunes, su hija, Macarena Peña, denunció que su madre dio esa segunda versión por dinero y por miedo. Sin evidencias claras ni pruebas, los investigadores no pueden determinar si Laudelina mintió, miente, o si alguna vez dijo la verdad. Por lo pronto, la mujer echó a su abogado José Codazzi tras las acusaciones de su hija.

La prueba más fuerte, por el momento, contra Caillava y Pérez es la pericia odorológica, que no es determinante. Por esa razón, esperan el resultado del ADN hallado en la Ford Ranger blanca del matrimonio.

Quién es quién en la familia de Loan Peña

Laudelina Peña: tía de Loan, madre de Macarena Peña, hermana de José Peña, hija de Catalina Peña

Antonio Benítez: pareja de Laudelina Peña, padrastro de Macarena Peña

Macarena Peña: hija de Macarena, prima de Loan

Camila Núñez: pareja de Diego Peña, tío de Loan

José Peña: padre de Loan, hijo de Catalina Peña, hermano de Laudelina

María Luisa Noguera: madre de Loan, esposa de José Peña

Mariano Peña: hermano de Loan, hijo de José y María

Catalina Peña: abuela de Loan, madre de Laudelina y José

Quiénes son los imputados del caso Loan

Antonio Benítez

Mónica Millapi

Daniel “Fierrito” Ramírez

Walter Maciel

María Victoria Caillava

Carlos Pérez