La búsqueda de Loan, en vivo: el último video de nene, a caballo con su padre y antes de ir al campo de su abuela

Laudelina Peña, la tía de Loan, no descartó que su sobrino haya sido secuestrado y puso el foco en el comportamiento de la funcionaria municipal correntina, Victoria Caillava; y su marido, el ex militar Carlos Pérez. “Cuando me llamaron para avisarme, la pareja ya sabía que Loan se había perdido”, contó a Radio La Red.