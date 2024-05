Misterio en Nordelta: encontraron muerta a la ex nuera de Carlos Corach

Anahí Olivia Sánchez Lazzaro

Anahí Olivia Sánchez Lazzaro, de 49 años, ex nuera de Carlos Corach, ministro del Interior durante el menemismo, que fue pareja de Natalio Andrés Corach, fue hallada muerta en su departamento de Nordelta en las últimas horas.

El cuerpo de Lazzaro, que había sido citada como testigo en la causa Siemens que involucró a Corach padre, fue encontrado por una vecina y amiga en su habitación en la torre Tequirí del barrio Puerto Escondido, luego de que sus hijos la llamaran en repetidas ocasiones sin recibir respuesta, confirmaron fuentes cercanas a la víctima. Su hija de 19 años se dirigió al departamento para abrir la puerta.

Sánchez Lazzaro se encontraba en medio de un fuerte juicio con Natalio Corach por alimentos, radicado en un juzgado de familia porteño, expediente en el que era representada por la abogada Ana Rosenfeld. A mediados de la mañana de hoy, Rosenfeld se dirigió a Nordelta para interiorizarse en la investigación de la muerte.

La causa para esclarecer el fallecimiento se encuentra en manos de la fiscal Virginia Toso, que ordenó la autopsia al cuerpo, que comenzó poco antes del mediodía en el Hospital Municipal de San Fernando, aseguraron fuentes judiciales y policiales a Infobae.

Junto al cuerpo, Policía Científica halló psicofármacos, “blisters vacíos”, según marcó un reporte policial posterior. Sin embargo, un suicidio no fue la principal hipótesis de la fiscal Toso: una posibilidad es que Lazzaro hubiera muerto de manera accidental.

El homicidio, por lo pronto, está descartado. No se hallaron signos de violencia en el cuerpo o en la vivienda.

La autopsia determinó que Sánchez Lazzaro murió por un infarto y que no ingirió medicamentos antes de perder la vida. De cara a este resultado preliminar, la fiscal Toso ordenó una nueva batería de medidas como una nueva inspección en el departamento de Nordelta y análisis toxicológicos. También requirió la historia clínica de la mujer fallecida.

Carlos Corach fue ministro del Interior durante la presidencia de Carlos Menem (NA)

La mujer fallecida era una empresaria que integraba los directorios de varias firmas. En 2015, de acuerdo al Boletín Oficial, renunció a la gerencia de Naol SRL, dedicada al rubro inmobiliario según su inscripción en la AFIP. Natalio Corach la sucedió en el cargo. Habían comenzado la empresa juntos diez años antes. En 2019, Sánchez Lazzaro integró otra firma llamada 4th Rev, dedicada a diversos rubros, junto a un reconocido periodista y consultor.

En 2017, Corach padre había denunciado a Lazzaro por extorsión, una acusación que fue descartada tres años después por la Cámara del Crimen. Los conflictos de la mujer hallada muerta en Nordelta con su ex familia política ocurrieron en varios frentes. Natalio Andrés Corach es el hijo del medio del ex ministro. Desde hace varios años estaba enfrentado con su ex esposa por la división de bienes y por la cuota de alimentos.

A mediados de esta semana, Lazzaro había sido parte de una audiencia con resultado favorable para ella en un juzgado de familia porteño. Su muerte, de cara a estos resultados, se convierte en un shock evidente. “Estaba feliz por cómo estaban saliendo los juicios”, dice una figura muy cercana a la mujer fallecida. Era madre de dos chicos; su hija de 19, que acudió al departamento, y un varón de 16.

El expediente, por lo pronto, continúa calificado como averiguación de causales de muerte.