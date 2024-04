Se reactivó la causa contra el fiscal Diego Molina Pico por encubrir el crimen de María Marta García Belsunce

El fiscal Diego Molina Pico

Eran los últimos días de julio de 2022 y el juicio por el crimen de María Marta García Belsunce era incipiente en los Tribunales de San Isidro. Con Nicolás Pachelo en el banquillo y Carlos Carrascosa como particular damnificado, el abogado del viudo, Gustavo Hechem, presentó de forma particular una denuncia contra el fiscal Diego Molina Pico por el delito de encubrimiento agravado. Con el fallo de la Cámara de Casación Penal que revirtió la absolución del ex vecino del Carmel y lo condenó a perpetua por el asesinato de la socióloga, la causa vuelve a tomar impulso.

En ese contexto, Carrascosa se presentó en las últimas horas ante el fiscal del caso Gonzalo Agüero, de la UFI N°4 de Plar, como particular damnificado en la causa contra el ahora fiscal de Flagrancia Molina Pico. Lo hizo por medio de sus abogados, Hechem y Sebastián Maisón, quienes presentaron el escrito que deberá ser elevado al juez Walter Saettone, de Juzgado de Garantías N°7 del distrito.

El viudo lo había avisado no bien Casación falló por la condena de Pachelo como el asesino de María Marta: “Ahora tengo por delante buscar que avance la causa por la destitución de Molina Pico, hacer un acto de beneficencia a la sociedad y que ese señor no trabaje más”.

Y dio las razones: “Molina Pico se equivocó y, cuando la autopsia determinó que la habían matado, dijo que la familia lo había engañado y ahí se despachó con todos nosotros. Él quiso zafar de su error y lo que le quedó más cómodo fue la familia. De Pachelo se sospechó enseguida, pero nunca siguió esa línea. Fue una bestia, incluso me inventó como móvil que era el jefe del cartel de Juárez y en el juicio no lo pudo probar, un desastre”.

María Marta y Carlos Carrascosa

La denuncia contra Molina Pico de julio de 2022 que motivó la causa se fundó en testimonios ventilados en el juicio contra Pachelo y a escuchas telefónicas. Hay que recordar que Molina Pico fue el primer fiscal de caso por el homicidio de María Marta y quien construyó la acusación en torno al viudo y a la familia de la víctima en los primeros dos juicios. Ambas fallos condenatorios luego resultaron absolutorios.

Tras esos fallos, la Corte pidió que se reinvestigue el caso. Y así llegaron a poner al ex vecino de María Marta en el Carmel en el banquillo. Para Hechem, Molina Pico “favoreció en el expediente a Pachelo y eso impidió que hasta ahora se conozca su responsabilidad” en el crimen.

El abogado se apoyó para la denuncia básicamente en los testimonios que en las primeras audiencias en el tercer juicio por el asesinato de María Marta dieron los ex jefes policiales Angel Beserra y Alejandro Elortz; y el vecino del country y ex miembro de la comisión de seguridad de Carmel Alejandro Arauz Castex.

Los abogados de Carrascosa, Sebastián Maisón y Gustavo Hechem (Adrián Escandar)

Todos ellos, con sus declaraciones ante el Tribunal Oral Criminal N°4 de San Isidro, complicaron a Pachelo. Por caso, Arauz Castex dijo que Molina Pico tuvo “premeditación” para evitar investigarlo: “No tiene perdón de Dios. Fue una investigación inconducente, guiada por una persona dispuesta a entorpecerla y encubrirla. Y lo logró, pasaron veinte años y lo logró”.

Para Arauz Castex, integrante de la Comisión de Seguridad del barrio cuando ocurrió el crimen de María Marta, el 27 de octubre del 2002; Pachelo “fue la persona que estuvo más cerca del lugar del asesinato y del momento del hecho”, al tiempo que destacó que durante esa época en el barrio existieron “robos, amenazas y extorsión” que apuntaban al ahora imputado.

Tanto el comisario general retirado Beserra como el comisario mayor retirado Elorz, quienes estaban a cargo de la Sub DDI de Pilar al momento del crimen, coincidieron en que la hipótesis que llevaba a Pachelo era “altamente positiva”, aunque Molina Pico realizó “una investigación unidireccionada” hacia la familia de la víctima.

Nicolás Pachelo

“Teníamos elementos para ahondar en la investigación sobre Pachelo. Había hablado con Molina Pico, pero fue una investigación unidireccionada. Nosotros no participamos de la investigación, fue de la Procuración”, dijo Erolz ante los jueces del tribunal que luego, por mayoría, absolverían al ex vecino.

A pesar de los cuestionamientos, y de que en 2011 los entonces abogados del viudo pidieron un jury para Molina Pico, el funcionario actualmente se desempeña como fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia de San Isidro.