Los chats de Pachelo con su abogada tras la condena a perpetua por el crimen de María Marta Garcia Belsunce

Los chats

Después de un silencio inicial tras el fallo condenatorio de Cámara de Casación, Nicolás Pachelo habló a su manera. Fue en tres capturas de celular que se conocieron este jueves y que pertenecen a un chat de WhatsApp entre el detenido y una de sus defensoras. La ¿filtración? pone sobre la mesa la cuestión de la privacidad entre un cliente y su abogado, “salvo que haya habido un aval de parte del detenido para su difusión”, explicaron fuentes consultadas por Infobae.

En los chats se lee que la conversación comenzó este miércoles al atardecer, el mismo día en que se conoció que la Sala II le revocó la absolución por el crimen de María Marta García Belsunce y lo condenó a perpetua como autor del homicidio de la socióloga.

“Lamentablemente, estamos peleando solos los 3 contra un sistema entero. Yo no pude conseguir que me pongan solo en una celda por razones obvias. Pero hasta (acá) llegó Raquel. Tenía pensado ponerle fin esta misma noche. Buscaré mi momento”, le escribió el condenado, quien el próximo 7 de abril cumplirá 6 años preso.

Tras esas frases iniciales donde se queja de las condiciones de detención y lanza una amenaza velada; hay un audio de 12 segundos de la letrada al que Pachelo le responde: “Sos una gran persona y abogada, y te agradezco todo lo que has hecho por mí”. Ella quiso llamarlo, pero no obtuvo respuesta. Luego, el diálogo continuó este jueves por la mañana. Fue la abogada quien inició el chat: “Nico, querido, te veo en línea, hablemos cuando puedas/quieras”.

Pachelo fue condenado por Casación por el crimen de María Marta

“Hola. Me estoy despidiendo de a poquito. No es fácil. No puedo hablar, no estoy solo. Esto va más allá de García Belsunce”, le respondió el condenado mientras su abogada le decía que estaba “trabajando en la sentencia”, con confianza de dar vuelta el fallo. “Si te fueras en este momento quedaría esto así. No les des ese gusto. Lo vamos a revocar”, agregó la mujer.

“Estamos contra una corporación. Solos los 3 (NdeR: en relación al otro defensor de Pachelo). Yo no tengo más espíritu. Es difícil que lo entiendas. Pero no tengo más nada para dar ni recibir. Se los estoy explicando uno por uno a mis seres queridos, y también lo hago con vos. Somos momentos y ya fui muy feliz”.

En la charla, el ex vecino de Carmel se queja porque comparte una celda en su nuevo destino tras la condena a perpetua: la Unidad N°9 de La Plata, un penal de máxima seguridad al que fue trasladado no bien se ventiló el fallo de los jueces Fernando Mancini Hebeca y María Florencia Budiño de la Sala II de Casación.

Antes, Pachelo estaba alojado en el penal de Gorina, de régimen abierto, y al que había accedido el año pasado, cuando solo purgaba la pena por los 9 años y medio de cárcel a los que lo habían condenado por los robos en countries. Si bien ganó algo de tiempo con estímulos educativos que le redujeron la pena, en los últimos meses sumó otra detención por un robo en un country de Ituzaingó que le jugó en contra cuando pidió la condicional y las salidas transitorias.

La imagen de María Marta en el alegato del fiscal Patricio Ferrari

Repercusiones

Infobae consultó sobre estos chats al fiscal general adjunto Patricio Ferrari, uno de los acusadores que llevó a la condena al ex vecino por el crimen de María Marta: “Previsible. El frustrado intento de un psicópata que pretende conmover sin suerte a algún desprevenido, pero que, en verdad, muestra, por contrapartida, ausencia total de arrepentimiento, en una estrategia común, demasiado burda y casi indigna”.

No es la primera vez que Ferrari se expresa así sobre Pachelo. Hay que recordar el perfil criminal del condenado basado en la pericia que lo encuadró como un psicópata narcisista de 2004 y que se ventiló en el juicio donde estuvo en el banquillo en 2022.

“Se concluyó que tenía actitud de dominio, control y triunfo y un trastorno psicopático de la personalidad”, explicaba el mismo Ferrari en el debate; y sumaba la frase que el criminalista Daniel Salcedo dijo a los jueces del Tribunal Oral Criminal N°4 de San Isidro sobre los psicópatas: “Habla de la falta de empatía, el desprecio por la vida... (matar) Le genera el mismo remordimiento que a mí pisar una hormiga cuando salgo de mi casa”.

Carlos Carrascosa, en tanto, no quiso opinar sobre estos chats.