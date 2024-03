Habló el dueño de la peluquería tras el asesinato en Recoleta: “No sé si tenía pensado dispararnos a todos”

El momento del crimen de Medina

Facundo Verdini, dueño de la peluquería donde este miércoles uno de los empleados mató a otro de un disparo en la cabeza, relató los momentos previos al homicidio del que fue testigo y recordó que el asesino, Abel Guzmán, había tenido “una mirada diferente” durante todo el día.

“Había sido un día totalmente normal, común y corriente. Lo que si, él (Guzmán) estaba como aislado. Estaba con una mirada bastante diferente”, detalló Verdini esta mañana en diálogo con TN, todavía en shock por lo ocurrido este miércoles dentro del salón. “Todavía no me acosté a dormir”, reveló.

Al mismo tiempo, el peluquero habló de la relación entre la víctima, Germán Medina, y el homicida. “A veces por ahí discutían, pero por cosas laborales, pero no para un nivel así. Por lo que yo conozco no se debían plata, nada como para llegar a ese punto”, indicó.

Hoy, Guzmán es intensamente buscado por la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, con un pedido de captura firmado por el Juzgado N°48 a cargo del magistrado Javier Sánchez Sarmiento.

Germán Medina, colorista asesinado en una peluquería de Recoleta (Captura de video)

Sobre la personalidad y comportamiento del agresor, puntualizó: “Era un tipo que era muy amable con las clientas, pero cuando hablaba con nosotros, hablaba diferente, tenía otra forma de hablar”. A la vez, Verdini aseguró que no sabía que Guzmán, colorista al igual que la víctima, estaba armado.

“Un policía me dijo que parece profesional, yo no sé del tema, es la primera vez que veo un arma. No me puedo sacar de la cabeza cuando la sacó”, contó al canal de noticias. Al mismo tiempo, confesó: “No sé si tenía pensado dispararnos a todos”. “Disparó una sola vez igual”, cerró.

El crimen ocurrió este miércoles por la noche, en Verdini, una peluquería ubicada en Recoleta. Mientras un grupo de ellos estaba sentado en ronda, Guzmán los increpó y disparó de manera directa contra el colorista. El joven de 33 años fue trasladado todavía con signos vida por personal del SAME al Hospital Fernández, pero murió a los pocos minutos.

El asesino, en tanto, se fugó y es intensamente buscado por la Policía.

La relación conflictiva

La víctima era oriunda de la localidad de Merlo y reconocido por su trabajo. A lo largo de su trayectoria profesional se desempeñó, además de la peluquería mencionada, en desfiles, en televisión y para clientes famosos.

Semanas atrás, el local ubicado en Beruti al 3017 publicó en sus redes sociales un video donde presentaban a Medina como parte de su staff. En la filmación, que ilustra esta nota, el joven se mostraba divertido, amable y muy apasionado por el trabajo que realizaba.

Posteo de la hermana Germán Medina, colorista asesinado en peluquería de Recoleta (Captura)

Feliz de la profesión que eligió, el joven remarcaba que la posibilidad de trabajar en la peluquería donde lo mataron “te abre muchas puertas”. Y reflexionaba sobre su rol de colorista y el bienestar que se puede lograr a través de un cambio de imagen.

En cuanto al homicida, Marina, la hermana de la víctima, indicó a Infobae: “Sé que había problemas, pero nunca para llegar a este punto. Tengo miedo de que ya se haya fugado”, señaló la joven, quien aseguró que había cierta tensión entre su hermano y el tirador por “temas de clientes y agenda”. Nunca imaginó que todo escalara a este nivel.

“No sé qué problema tenía esta persona, porque evidentemente era una persona problemática. Mi hermano me contaba y le contaba mi mamá también que había discutido un par de veces con él. O sea, no se llevaban bien dentro de la peluquería”, agregó la familiar.

Marina dijo que por los dichos de su hermano, “había algo” que hacía que Guzmán continuara como empleado del lugar pese a ser problemático y conflictivo. “Una persona que lleva un arma a un trabajo para matar a alguien que ni siquiera se defendió no es normal. No sé qué problema tenía para que pudiera reaccionar así”, insistió.