Habló la mamá de Marianela Rago tras la condena al asesino de su hija: “No estoy feliz pero sí aliviada”

Marianela Rago, la joven asesinada por su ex pareja

La vida de Patricia Zapata, mamá de Marianela Rago -la estudiante de periodismo asesinada de 23 puñaladas y degollada en el barrio porteño de Balvanera el 27 de julio de 2010 tras ir a una discoteca- vivió una pausa de 13 años que finalmente pudo dar por terminada el miércoles pasado después de que el Tribunal Oral en lo Criminal N°29 porteño condenara a prisión perpetua a Francisco Amador, el ex novio de la víctima e histórico acusado, como autor material del crimen.

Hoy, por primera vez en mucho tiempo, Patricia se anima a decir que puede continuar con su vida pese a que el dolor por el asesinato de su hija la acompañará siempre. El veredicto de la Justicia -afirma- le permite ver el futuro de otra manera. “No estoy feliz pero sí aliviada. Creo que fue una lucha muy larga, fueron 13 años de idas y vueltas. Pudimos lograr que esta persona esté por fin presa y que no sea un peligro para otras chicas. La justicia se hizo presente y ahora respiramos más paz”, dijo la madre en diálogo con Infobae.

Amador, hoy de 36 años, fue hallado culpable del delito de homicidio agravado por haber sido cometido con ensañamiento y alevosía, y ordenó su inmediata detención. Tras el veredicto, la familia de Marianela ahora tratará de dar un paso adelante pero siempre preparados para afrontar cualquier intento por parte de la defensa del femicida por torcer la decisión de la Justicia. Patricia sabe que Amador va a apelar. De hecho, recordó que durante todo el juicio oral, el acusado siempre negó ser el autor del crimen.

“Estábamos como en un parate de 13 años y ahora seguiremos con la vida normal que tenemos, recordando a Marianela mejor con su sonrisa. Cada uno tratará de encaminar su vida de la mejor manera posible y llevarla, ya no tan pendiente de esto”, dijo Patricia sin ocultar su alivio.

Francisco Amador, el asesino (Télam)

La madre de Marianela viajará hoy a Federación, provincia de Entre Ríos, la ciudad en la que está radicada desde hace ya un tiempo. Vivió en la Ciudad de Buenos Aires para seguir el juicio oral contra el imputado. Para acompañarla, su hermana viajó desde Ushuaia y vivió con ella en un departamento del barrio de Núñez. En unas horas, la retomará su vida, aunque con la mirada puesta en el mes de febrero, que es cuando los jueces del tribunal leerán los fundamentos del fallo.

“Vendrá alguna apelación y estamos preparados. Estuvimos 13 años esperando para lograr esto y el veredicto fue por unanimidad. Tenemos mucha fe de que esto no va a cambiar. Está en su derecho de apelar pero nosotros estaremos acá y no bajaremos los brazos hasta que sea definitivo”, agregó la mujer.

Poco antes de que se conozca la condena, Amador se dirigió a los jueces y dijo sus últimas palabras luego de que su abogado, Luis Ricca, pidiera la absolución: “Señores, yo no maté a Marianela Rago. Se pudo haber comprobado que existieron los hechos de violencia, pero eso no me convierte en un asesino”.

“Lo que se ha querido vender de mi persona, no es así. Les pido, por favor, que, si no tienen una certeza, lo consideren. No encuentro que las haya como para que me condenen. Está en juego mi vida, después de muchos perjuicios. Eso es todo lo que tengo para decir”, sostuvo. Los jueces Hugo Navarro, Juan María Ramos Padilla y Rodolfo Goerner no le creyeron.

Del momento de la lectura del fallo, Patricia sólo recuerda la emoción que invadió a la sala. Prácticamente no observó la reacción del femicida al escuchar que estará los próximos años tras las rejas. Apenas el Tribunal emitió el veredicto, se fundieron todos en un abrazo. “Fue un llanto general y apenas terminaron de decir el veredicto, inmediatamente lo llevaron al imputado a un costado. Pero en realidad no lo vi. Estaban las amigas de Marianela de toda la vida. Fue muy emocionante”, recordó.

Matías Rago, el hermano de Marianela, junto a Patricia Zapata, la mamá de la víctima (Télam)

El giro en la causa

Amador llegó al debate oral sin prisión preventiva después de haber sido sobreseído cinco veces, entre 2013 y 2018 por la jueza Karina Zucconi. Nunca -al menos para la Justicia- las pruebas fueron concluyentes. Todo se encaminaba a la impunidad.

En el departamento de la víctima se hallaron rastros del posible asesino. Vestigios de ADN, una huella en una lata de gaseosa y una pisada que fueron cotejados con el ex y otros sospechosos. En todos los casos el resultado fue negativo.

Sin embargo, la Sala VI de la Cámara del Crimen lo procesó en forma directa en base a una nueva data de muerte, al pasado violento del acusado y a lesiones que presentaba y podrían haber sido producidas por la víctima en su defensa.

La creencia inicial era que Marianela había sido asesinada durante la mañana del 27, cuando regresó del boliche, pero una junta médica estableció como nuevo horario del crimen el lapso entre las 19.10 de ese domingo y las 7.10 del 28. De ahí el giro en el expediente.

Hubo otro detalle que para la familia fue clave a la hora del fallo: Amador, en algún momento de estos 13 años, mantuvo una relación con otra mujer con la que tuvo un hijo. Pero las cosas no terminaron bien y fue denunciado por violencia de género. De hecho, estuvo en litigio con ella para poder ver al chico. La última pareja de Amador declaró ante el Tribunal y contó su historia.