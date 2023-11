El crimen de Marianela Rago: condenaron a perpetua a su ex pareja y ordenaron su inmediata detención

Francisco Amador, condenado a perpetua

El Tribunal Oral en lo Criminal N°29 porteño condenó este miércoles a prisión perpetua a Francisco Amador por el crimen de Marianela Rago (19), asesinada de 23 puñaladas y degollada en su departamento del barrio porteño de Balvanera en julio de 2010.

Fuentes judiciales informaron a la agencia de noticias Télam que los jueces consideraron a Amador (36) autor del delito de “homicidio agravado por haber sido cometido con ensañamiento y alevosía”, y ordenó su inmediata detención.

Los fundamentos del fallo se conocerán el 21 de febrero próximo.

Poco antes de que se conozca la condena, Amador se dirigió a los jueces y dijo sus últimas palabras luego de que su abogado, Luis Ricca, pidiera la absolución: “Señores, yo no maté a Marianela Rago. Se pudo haber comprobado que existieron los hechos de violencia, pero eso no me convierte en un asesino”.

Marianela tenía 19 años

“Lo que se ha querido vender de mi persona, no es así. Les pido, por favor, que, si no tienen una certeza, lo consideren. No encuentro que las haya como para que me condenen. Está en juego mi vida, después de muchos perjuicios. Eso es todo lo que tengo para decir”, sostuvo. Los jueces Hugo Navarro, Juan María Ramos Padilla y Rodolfo Goerner no le creyeron.

Amador había llegado al juicio en libertad, luego de ser sobreseído en cinco ocasiones entre 2013 y 2018, y finalmente fue procesado por la Sala VI de la Cámara del Crimen, por el delito de “homicidio simple”, ya que la figura del “femicidio” recién se incorporó al Código Penal a partir de 2013.

Sin embargo, el fiscal general Sandro Abraldes como la querella en sus alegatos pidieron que el imputado sea condenado a prisión perpetua por el delito de “homicidio agravado por haber sido cometido con ensañamiento y alevosía”.

Además, solicitaron que se le revoque la excarcelación y se disponga su prisión preventiva por temor a la fuga. El pedido fue aprobado parcialmente por los magistrados, quienes indicaron una custodia personal para Amador, complementada por un dispositivo electrónico de monitoreo. Así llegó a la jornada de este miércoles.

Patricia Zapata, la madre de Marianela

Durante el debate, quedó expuesto que Amador, en algún momento de estos 13 años, mantuvo una relación con otra mujer con la que tuvo un hijo. Pero las cosas no terminaron bien y fue denunciado por violencia de género. De hecho, estuvo en litigio con ella para poder ver al chico.

La última pareja de Amador declaró ante el tribunal y la mamá de la estudiante de Periodismo había dicho a Infobae que tenía “valor la denuncia” y que la mujer “tuvo mucha fuerza y declaró cosas muy importantes”.

Así fue el crimen de Marianela

Marianela fue asesinada el 27 de junio de 2010 en el departamento del 7°“A” que alquilaba en la calle Tucumán 2080, zona de Balvanera. Su cuerpo fue hallado al día siguiente, cuando su hermano Matías fue a ver qué pasaba: la encontró en el piso del living. La cuchilla usada para el crimen desapareció del cajón de la cocina de la casa. El asesino también se llevó un juego de llaves, dos celulares, una notebook, un reproductor de MP3, otro de DVD y una cámara de fotos.

Amador fue detenido por primera vez el 30 de junio de 2010, mientras la familia de Marianela aguardaba los resultados de la autopsia. Fue la única vez que el hombre estuvo bajo arresto por el crimen. Los familiares siempre creyeron que el ex novio fue el femicida. Tenían motivos.

Esteban Galli, abogado querellante

En su diálogo con este medio, Patricia contó detalles de la relación que mantuvieron en su momento la joven con su ex. Dijo que “lamentablemente” no supieron al principio que la relación era violenta. Recién tomaron noción de la gravedad después de una conversación en la que Marianela les contó que había cortado el vínculo.

“Un día ella me llamó y me dijo que se había pelado con Amador. Él le dijo que nunca más iba a vivir tranquila. Eso fue un alerta fuerte. Quisimos poner algo para que no se le acercara, pero después Marianela dijo que no era necesario, que no lo iba a ver nunca más. Por eso le pedimos a Matías, el hermano, que fuera a verla en distintos horarios y que no lo dejara pasar”, relató la madre. Las medidas no fueron suficientes.

El fiscal Abraldes en su alegato dijo: “La persona que asesinó a Marianela dejó un mensaje. La primera parte de este mensaje está en el cuerpo de Marianela. Sintió enojo, furia y celos; eso dicen las 23 puñaladas y el degüello que sufrió la víctima”, indicó.

