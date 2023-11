Emerenciano Sena denunció un complot en su contra y pidió que lo sometan a un estudio de salud completo

Emerenciano Sena está detenido en la Comisaría 3ª de Resistencia

Emerenciano Sena, detenido junto a su esposa y su hijo por el femicidio de Cecilia Strzyzowski declaró este martes y pidió que lo sometan a un “estudio de salud completo” relacionado con un supuesto “cáncer de colon” que padecería con el objetivo de que le otorguen una prisión domiciliaria. Además, habló de un “complot” en su contra y denunció al Instituto Medico Forense de Chaco, que lo atendió en otras oportunidades, por considerar que “no fue adecuadamente analizado”.

Te puede interesar: Caso Strzyzowski: Emerenciano Sena pidió ampliar su declaración en busca de la domiciliaria

A casi seis meses del crimen, el líder piquetero, quien permanece detenido con prisión preventiva desde junio, solicitó ampliar su declaración ante el Equipo Fiscal Especial, integrado por Jorge Cáceres Olivera, Nelia Velázquez y Jorge Gómez, quienes le imputaron la coautoría el crimen de su nuera.

Según informaron los medios locales, Sena fue trasladado desde la Comisaría 3ª al Edificio de Fiscalías de Resistencia a bordo de un patrullero, con un casco y escoltado por otros móviles de la policía. Al llegar a la sede judicial, situada a unas 17 cuadras de la seccional, fue recibido por movimientos sociales pidiendo por su libertad y, también, con insultos de aquellos que acompañan a la madre de la víctima, Gloria Romero. Por tal motivo, el EFE pospuso la declaración para después del mediodía.

Te puede interesar: Caso Cecilia Strzyzowski: hallaron restos óseos compatibles con una costilla humana y buscarán extraer ADN

Fuentes del caso confiaron a Infobae que el ex candidato a diputado provincial declaró durante 10 minutos y no aportó ningún detalles de lo ocurrido el 2 de junio en su casa de la calle Santa María de Oro 1460, donde Cecilia fue vista por última vez con vida. “Está preparando el terreno para la audiencia del 12 de diciembre donde se debatirá el tema de la prisión domiciliaria. Su situación médica su caballito de batalla para que la Justicia le otorgue ese beneficio”, especularon las mismas fuentes.

En septiembre pasado, Emerenciano Sena publicó un video desde su lugar de detención: “Este es mi rancho”

En compañía de su abogado su nuevo co-representante legal Miguel Lukach, quien se sumó a su defensa hace dos semanas, Sena aseguró: “Mi esposa tiene cáncer de tiroidea. Yo tengo cáncer de colon. Ninguno de los dos recibimos los controles médicos y las medicinas que corresponden, porque no tenemos ingreso libre de médicos. Quiero que quede claro que si mi esposa se va a morir en su celda yo también me quiero morir en la mía. No por voluntad propia sino por culpa de la Fiscalía o por un complot del Instituto Médico Forense”.

Te puede interesar: Denunció la desaparición de la madre de su hijo en Baradero y horas después quedó detenido por el femicidio

La declaración completa, en la que el dirigente social pidió que se le realice un estudio de salud tanto a él como a su mujer, fue publicada por Diario Norte. Hacia el final, Sena aseguró que si el Fiscal lo habilita no tiene problema “en tener un careo con los del IMF”. Además solicitó que lo liberaran por falta de evidencia. “Pido mi libertad, porque en la causa no hay ni una prueba en mi contra y es de conocimiento que a un padre no se lo puede condenar por lo que supuestamente hizo su hijo”, aseguró.

Este lunes, el mismo medio, reveló que el fiscal Jorge Gómez se retirará de la Justicia del Chaco para jurar, el próximo 10 de diciembre, como ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos. A cerca de la partida del integrante del EFE, la fiscal Nelia Velázquez dijo a Infobae: “Sin dudas que fue un pilar en esta investigación. Los tres formamos un gran equipo durante la investigación. Pero bueno, a las oportunidades hay que aprovecharlas, así que estoy muy feliz por él. Por suerte se dio en la última etapa de esta causa y estamos tranquilos con la incorporación de Juan Martín Bogado que también es un gran profesional y una gran persona”.

Otra que también dejará el caso el próximo 10 de diciembre, es la abogada Nahir Barud, quien lleva adelante la representación de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la provincia, que dejará de existir cuando asuma el nuevo gobierno provincial, según indica un proyecto de leu al que accedió este medio.

“Con la eliminación de la Secretaría unas 60 causas quedan sin querellas. En este caso, como la familia tiene una querella particular, se quedan sin la estatal; pero en muchos otros casos, hay víctimas que directamente se quedarán sin representación”, lamentó la letrada en diálogo con este medio.

Buscarán extraer ADN de los huesos para establecer si pertenecen a la joven asesinada

Huesos

De momento, los investigadores continúan a la espera del análisis sobre un fragmento de costilla humana con el objetivo de extraer ADN para establecer si pertenece a la joven asesinada.

El informe del Instituto de Medicinas y Ciencias Forenses (IMCiF) de Chaco —al que accedió Infobae— confirmó la semana anterior los “hallazgos macroscópicos compatibles con un fragmento incompleto de costilla de 4,5 centímetros de longitud de características morfológicas humanas, con efectos de deterioro provocado por fuego”.

El hallazgo ocurrió el miércoles 25 de octubre tras un operativo dispuesto por el EFE y ordenado por el juez de garantías Héctor Sandoval, en el campo ubicado en la localidad de Puerto Tirol, conocido como Campo Rossi. Allí, personal policial secuestró trece trozos que estaban en la superficie de la zona conocida como “quemazón”. Además, en el lugar encontraron cuatro elementos metálicos similares a “tachuelas”, tres de tamaño pequeño y uno más grande.

Con los resultados de esta prueba, el EFE espera poder elevar el caso a juicio antes del receso judicial que comenzará el próximo 23 de diciembre.

El Campo Rossi, donde hallaron los restos

El caso

Cecilia Strzyzowski fue vista por última vez el pasado 2 de junio a las 9:16 cuando entraba al domicilio de los Sena, ubicado en la calle Santa María de Oro 1460, en Resistencia. Para los fiscales, la joven fue asesinada ese mismo día, entre las 12.13 y las 13.01, en una de las habitaciones de la casa familiar.

La acusación sostiene que existió un plan premeditado para darle muerte. La habrían estrangulado y todo el clan estaba presente en la casa.

Según consta en el pedido de prisión preventiva, su cuerpo habría sido trasladado por su pareja, César Sena, y Gustavo Obregón, envuelto en una frazada a bordo de una camioneta Toyota Hilux, hasta la chanchería, propiedad de los principales imputados, donde habría sido quemada.

Finalmente, sus restos habrían sido esparcidos en distintos sectores, entre ellos, el Río Tragadero, que linda con la chanchería de los Sena.