Rosario: acribillaron a tiros al conductor de una camioneta en un barrio caliente de la ciudad

El departamento Rosario acumula 229 homicidios dolosos

La seguidilla de asesinatos que se inició el pasado sábado en Rosario parece no tener freno. Este lunes por la noche, dos sicarios en moto mataron a tiros al conductor de una Ford Ranger que se desplazaba por Juan B. Justo al 8100, en la zona noroeste de la ciudad. El de Alejandro Marcelo Palial (58 años) es el tercer homicidio que tiene lugar en el barrio Stella Maris en seis días, donde también hubo balaceras con heridos.

El ataque de este lunes es investigado por la fiscal de Homicidios Dolosos Gisela Paolicelli, que tiene a su cargo siete causas entre la noche del sábado y este lunes. Peritos forenses que trabajaban en la escena de la balacera encontraron al menos cuatro vainas servidas calibre 9 milímetros.

La particularidad del crimen de Palial es que fue a cinco cuadras de donde se desarrollaba un operativo de saturación de la Policía santafesina, que había establecido “copar” la zona de José Ingenieros al 8500, donde la semana pasada se restringió la actividad vespertina en el centro de salud “Ceferino Namuncurá” debido a las reiteradas balaceras en el barrio.

Casualmente, el ministro Claudio Brilloni fue personalmente al procedimiento para exhibir que iban a reforzar la seguridad de la zona donde escaló la violencia y parte del vecindario sindica como responsable a un presunto grupo apodado como “Los menores”. “Estamos haciendo distintos operativos, en 17 de Agosto, Las Flores, Ludueña, Empalme, Larrea, Industrial, acá. Porque evidentemente se registró una mayor cantidad de delitos lesivos, sobre todos los últimos homicidios”, dijo el funcionario santafesino a Telenoche Rosario.

Cada vez son más los ataques y las balaceras en Rosario

Este domingo también hubo un crimen en el barrio Stella Maris, cuando Lorena Itatí Vega (42) fue llamada por dos personas que estaban en moto afuera de su casa, en Juan B. Justo al 8600, exactamente a cinco cuadras de donde fue el asesinato de este lunes. Según indicaron familiares, cuando la mujer se asomó por una ventana directamente le dieron varios tiros, que impactaron en la espalda y en el abdomen.

Vega fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde falleció a las 23 del domingo. Horas después, su hijo Alejandro P. posteó vía Facebook: “Como te amo, viejita. Vos no te merecías irte así. ¿Qué quieren de mí? Yo nunca hice maldad a nadie, nunca entregué a nadie, nunca disparé a nadie, nunca saqué una vida a nadie. Siempre estuve del lado correcto y más firme y siempre la tuvieron conmigo. Pero esta vez se confundieron, fueron a cazarme a mí y la ligó mi mamá. Esta no se la llevan de arriba. En este barrio no se mueve una piedra sin que me entere”.

Sin embargo, en el barrio Stella Maris la seguidilla de ataques a tiros comenzó el martes de la semana pasada, cuando Sofía Noelia Archilasqui (29) fue acribillada en la puerta de su casa ubicada en Maradona al 800 bis. Llegó a cubrir a dos de sus hijos de las balas, aunque uno de los nenes, de 10 años, sufrió una herida por roce en el brazo izquierdo. No obstante, el miércoles, al día siguiente, sicarios regresaron y abrieron fuego en el mismo pasillo de casas en el que vivía la joven asesinada, aunque en esa ocasión lesionaron a dos vecinos, a quienes rozaron las balas, a uno en la mano derecha y a otra en el mentón.

El jueves de la semana pasada la situación continuó, cuando dos sicarios fueron a una casa de Acevedo al 1100 bis, preguntaron por una persona y luego dispararon contra una joven de 26 años que terminó internada en el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria con impactos de bala en las piernas y un roce en el abdomen.

El departamento Rosario acumula 229 homicidios dolosos en lo que va del año, según el Observatorio de Seguridad Pública. De ese número, 26 fueron cometidos en enero, 32 en febrero, 22 en marzo, 22 en abril, 32 en mayo, 14 en junio, 18 en julio, 24 en agosto, 17 en septiembre, 8 en octubre y 14 en lo que va de noviembre, que arrastra un promedio superior a un caso por día.