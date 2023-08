Los reclamos de Emerenciano Sena desde prisión y el video que presentó su defensa

El video presentado por la defensa

Hoy miércoles por la mañana, Emerenciano Sena nuevamente salió de la Comisaría Tercera, lugar donde se encuentra detenido desde el 9 de junio imputado como coautor del femicidio de Cecilia Strzyzowski, para afrontar junto a su pareja Marcela Acuña en los tribunales de Resistencia el proceso de oposición a la prisión preventiva que presentó su defensa.

Mientras esto ocurría, tras llegar en un discreto operativo policial, se conoció su primer mensaje desde prisión con una lista de seis reclamos. También, se conoció un video presentado por su defensa para intentar exonerarlo. Ambas piezas son parte de esta nota.

En su carta, el dirigente piquetero tomó birome y papel por primera vez desde su arresto para dar a conocer sus demandas, algo que su esposa Marcela Acuña, también imputada por el femicidio, hizo un hábito, al igual que su hijo César Sena.

“Será justicia”, cierra la carta Emerenciano. La misiva contiene varios errores ortográficos, una ironía, ya que Sena ejerció la dirección de la escuela de gestión social que funciona dentro del barrio que lleva su nombre.

La carta completa de Emerenciano Sena

En su carta, Sena pretende contar en su celda con una radio, un televisor, un ventilador, visitas que no sean solo de conocidos y volver a verse con Marcela Acuña, no así con su hijo, a quien no nombró. “Con todos los enumerados no cuento porque nuestra señoría los ´prohíbe´. Hasta ahora a mí no me consta, por eso la precedente no dando para más”, reclamó el dirigente.

La jornada de oposición a la prisión preventiva comenzó con la negativa del matrimonio a ampliar su indagatoria para solamente remitirse a su anterior declaración. Escucharon las nuevas pruebas en su contra y fueron trasladados nuevamente a sus celdas, en medio de aplausos y gritos a favor por parte de un minúsculo grupo de manifestantes que responde al clan.

Luego, el juez de Garantías Horacio Sandoval escuchó los planteos de nulidad planteadas por Ricardo Osuna, abogado de Sena, y Rocío Ramírez, defensora de Acuña. Atravesado este proceso, la audiencia pasó a un cuarto intermedio y comenzó la oposición a la preventiva. Hay expectativas respecto a lo que pueda llegar a resolver el magistrado.

Mediante el video, la defensa del líder piquetero busca despegarlo del femicidio de Cecilia. En las imágenes se puede observar fragmentos de los momentos claves del viernes 2 de junio, secuencia que inició a las 2 de la madrugada cuando César Sena y la víctima permanecieron durante más de una hora y media en el interior de la camioneta, hasta que se fueron del lugar.

Emerenciano y su pareja recibieron otro revés en la causa pasado el mediodía: los planteos de nulidad fueron rechazados.

