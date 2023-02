“Él ya sabe qué tiene que decir”: las asesinas de Lucio Dupuy lo obligaban a mentir sobre los moretones que le dejaban

Una de las fotos de Lucio Dupuy que guardan sus abuelos (Gaston Taylor)

Testimonios, pericias e historia clínica. Todas estas evidencias tuvieron en contra Magdalena Espósito Valenti y su novia Abigail Páez en la causa por el homicidio de Lucio Dupuy, el nene de 5 años asesinado durante una feroz golpiza en una casa de Santa Rosa, en La Pampa. Sin embargo, la prueba más clara contra las dos condenadas a perpetua fueron sus propias palabras volcadas en chats y audios, en los que revelaban las palizas a las que sometían al chico y también las formas de ocultarlas.

En el fallo, el Tribunal de Audiencia de Juicio de Santa Rosa tomó en cuenta solo son una muestra parcial de las casi 85.000 páginas que tiene el informe de la División de Análisis de las Telecomunicaciones (DAT) de la policía provincial, sobre los celulares secuestrados a ambas condenadas, y que revelan cómo los ataques de la madre de Lucio y su novia fueron creciendo en intensidad y frecuencia a partir de octubre de 2021.

No se trataba solo de violencia física, sino también psicológica que Espósito Valenti y Páez ejercían sobre Lucio: castigos, penitencias, restricciones, vigilancias y aislamientos. También aparece la preocupación de ambas por el ocultamiento de estos hechos y el acomodamiento de los discursos para que no se revele el maltrato sobre el niño. En algunos casos, los golpes eran tan evidentes que decidían que no asista al Jardín.

Del legajo escolar surgen inasistencias en 2021: el 26 de marzo, con aviso por día de lluvia; el 14 de abril; el 4 y 11 de agosto, justificando inasistencia por crisis de nervios por problemas del niño con su papá; el 15, 18, 19, 27 y 29 de octubre, justificando la inasistencia de algunos días por resfrío, tos y vómitos, y el 1 y 23 de noviembre.

Magdalena Espósito Valenti y Abigaíl Paéz

12 de febrero de 2021

MEV: Cualquier cosa, Lucio se cayó del árbol y se golpeó la cara, ¿oka? Ya sabe él que tiene que decir eso.

MEV: Pasa que no lo tiene que ver nadie.

AP: Porque además me dijiste que él iba a seguir en penitencia y no lo está.

MEV: Sí está en penitencia. Solo salió porque la Rebe (NdeR: la hermana de Abigail Páez) me preguntó por él. Está en la pieza. Estuvo ahí toda la mañana. Almorzó solo ahí, y tomó la leche solo ahí.

MEV: No, no vamos a salir a ningún lado hasta que no se le pase el mambo y los moretones.

6 de octubre de 2021

AP: Agus y Vale lo invitaron al Lucio a hacer una pijamada. Fíjate como está el Lucio de las piernas, ponele crema y habla con él, y pregúntale si quiere ir a dormir mañana a lo de Agus. Que no fantasmee con la lastimadura que tiene, que si le preguntan algo, que se cayó, listo... No... Me raspé con el árbol que sé yo, que invente algo si es más inventor…

MEV: Ya se le está yendo igual, no tiene casi nada.

MEV: Ahora cuando lo bañe le voy a poner crema.

AP: Si no tiene nada, gorda, no sé si le pegué una sola vez o dos en las patas…

20 de octubre de 2021

MEV: ¿Lo mandamos a Lucio al jardín hoy?

AP: No sé, decidilo vos.

MEV: Me da alta paja llevarlo caminando, pero lo llevo.

AP: Llévalo y ojo con lo que dice nada más. Decile que si le preguntan, que diga que estaba con mocos; Lo demás ya sabe.

El mural de Lucio Dupuy en General Pico, La Pampa (Gastón Taylor)

27 de octubre de 2021

AP: Sí, eso te iba a decir, no va a ir al jardín. Así que ni te gastes en hacerle comida o nada, que se quede ahí.

AP: No, no va al jardín, y si podemos estar solas, tranquilas. Cerramos las puertas y que se quede ahí en el patio.

MEV: Por qué le pegaste igual. Los moretones, eso, no se le van a ir más.

AP: Le metí unas cachetadas.

MEV: Ya fue blda (NdeR: Boluda), no le pegues más. Eso sabes muy bien que no me gusta, déjalo en penitencia y listo. Anda con toda la cara marcada, horrible. Encima se hace el víctima, por todo tiene motivos para hacerlo si está marcado.

AP: Con vos se hace el víctima.

MEV: Y con medio millón de personas. Anda a saber ayer qué le dijo a tus compañeras.

AP: No le voy a pegar más porque quiero que se vaya. Ya me lo metí en la cabeza.

MEV: Es que exactamente por eso te lo digo.

AP: Y cuánto antes se vaya, mejor.

MEV: En menos de un mes ya no va a estar acá. Ya fue.

MEV: Es que no lo tenés que sacar más a ningún lado. Déjalo encerrado acá y listo. Ya te lo dije un montón de veces.

MEV: Yo no lo puedo ni ver.

AP: Yo no le pego más, pero tampoco lo saco más ni le hablo.

MEV: No veo la hora de que se vaya para poder levantarme y estar sola y en paz.

28 de octubre de 2021

MEV: Estaba pensando que no sé si llevarlo al jardín hoy.

MEV: Pasa que ya faltó la semana pasada toda la semana.

MEV: Esta semana también.

MEV: Y si no, se golpeó en la cancha y listo.

AP: Y sí, que diga eso en el Jardín, que se golpeó en la cacha jugando con los nenes.

MEV: No va a ir a lo de tu mamá.

MEV: Porque tiene toda la panza un moretón.

MEV: Y es para problema.

MEV: Sí, seguro que sí, está chivando como loco.

MEV: Tu mamá no le va a sacar la remera.

El mural que hicieron sus compañeros a Lucio Dupuy, a pocas cuadras de la casa en la que fue asesinado

29 de octubre de 2021

AP: Si la maestra de Lucio te llega a preguntar por qué no fue el martes, que le digas que se descompone mucho por el calor, que por ahí no lo llevas por eso... Por ahí, zafa más eso que cualquier otra cosa, de última si hoy no lo querés mandar, no lo mandes, porque de verdad está muy caluroso y, además, que aún tiene un poquito el moretón en la cara, esperamos a que se le vaya eso.

MEV: Ah, es buena esa.

AP: Total, ellas no te pueden obligar a llevarlo.

5 de noviembre de 2021

AP: Bueno, decile a tu ex, mandale un audio y decile que hablaste con la maestra de Lucio porque ya termina el año y decile que te dijo esas cosas, y miente.

AP: Que viene a casa y miente, y en el jardín va y dice cosas que nada que ver.

AP: Anda anticipándote.

AP: Que tome con pinzas todo lo que le diga, porque miente boluda.

AP: Andá a saber que va y dice...

AP: Y decile que cuando lo venga a buscar vamos a hablar con él por esas cuestiones, y otras cosas que nos hemos dado cuenta.

AP: Decile que le vas avisando, como para que sepa en el estado que va el pibe.

AP: Que no sabemos ya qué es verdad y qué es mentira.

AP: Y como te dije, que le digas que también nos ha dicho cosas de él, que lo maltrató o algo así.

AP: Y que por eso dijo que no lo quería ver más aquella vez.

AP: Que tiene que fijarse en cómo se maneja el pibe.

MEV: Sísí, a la maestra también le dije.

MEV: Para que también tome con pinzas lo que dice.

25 de noviembre de 2021

AP: Qué onda el Lucio.

AP: Como está, de cara y eso.

MEV: Ni se le nota lo de la cara, apenas.

AP: Me refiero al moretón.

MEV: Y le dije que diga que se golpeó jugando con el limón.

AP: No lo tenía marcado anoche.

MEV: Sí, bueno, ahora a lo que está de día se nota un poco más, pero casi nada.

La pareja y el nene ocupaban una de las modestas viviendas asentadas sobre un terreno de la calle Allan Kardec. En el mismo predio, hay otro departamento en el que vivía una mujer. “Todos los días había festejos hasta las 6 o 7 de la mañana, entre 10 a 15 personas”, contó en su declaración. Eran también una constante, los “ruidos con música” y sus gritos “llamando al padre”.

Por último, la testigo recordó una imagen dolorosa: “A partir de junio o julio de 2021, especialmente los lunes -su día de franco-, escuchaba a Lucio llorar”.

