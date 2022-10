Jornada clave en el juicio por el crimen de María Marta García Belsunce: se escucharán los alegatos

Nicolás Pachelo, acusado del crimen de María Marta García Belsunce y de una serie de robos en countries

Es la última jornada antes de que se conozca el veredicto y se hará este lunes, luego de un debate que duró tres meses y 18 días y tuvo 36 audiencias. Los jueces del Tribunal Oral Criminal N°4 de San Isidro escucharán los alegatos de las partes en el marco del juicio por el crimen de María Marta García Belsunce y una serie de robos en diversos countries del Conurbano. Nicolás Pachelo es el principal acusado, aunque no es el único.

En el marco del asesinato de la socióloga, Pachelo llegó imputado junto a los ex vigiladores de Carmel José Ortiz y Norberto Glennon por el delito de “robo agravado por el uso de arma en concurso real con homicidio criminis causa agravado” que prevé prisión perpetua. Mientras que en la causa por los asaltos en los barrios privados, lo hizo junto a Iván Martínez y Matías Marasco.

Será una jornada extensa la que se vivirá este lunes en los Tribunales de San Isidro, ya que los jueces escucharán los alegatos de la fiscalía, de la querella y de las defensas de todos los acusados. También los cinco imputados podrán decir sus últimas palabras antes de que se clausure la audiencia, que será transmitida en directo por el canal de YouTube de la Suprema Corte bonaerense.

Pachelo admitió ante los magistrados a lo largo del debate que cometió seis de los robos que se le endilgan, incluso dio detalles de su modus operandi y por esa causa está preso desde 2018. Eso sí, el ex vecino negó haber participado del crimen de María Marta. Incluso, le ofreció disculpas a la familia García Belsunce por una escucha de 2003 donde la llamó “vieja conchuda”. “Quiero pedir perdón por la manera en que me expresé de María Marta a la familia porque tenía 25 años y no estaba pasando un buen momento por lo que me estaba pasando alrededor”, soltó el imputado.

La fiscalía y la querella

Para la acusación, compuesta por los fiscales Patricio Ferrari, Andrés Quintana y Federico González, ese 27 de octubre de 2002, María Marta descubrió al ladrón en su casa, lo enfrentó y fue asesinada: el homicida le disparó seis veces, cinco de esos tiros le destrozaron el cráneo. Se sospecha que, tras el crimen, huyó con un cofre metálico de la asociación benéfica “Amigos del Pilar” donde la víctima era tesorera.

Pachelo declaró durante el debate que ese domingo jugó al fútbol, fue a buscar a uno de sus hijos a la casa de un amigo y regresó a Carmel 17.37; mientras su ex mujer y sus otros dos hijos estaban en la Ciudad de Buenos Aires.

Pachelo junto a su abogada

Luego, siempre según sus dichos, dejó a su hijo en su casa y salió para ir a buscar el auto de su mujer, que lo había dejado estacionado en el Club House de Carmel; el suyo tenía problemas mecánicos. En ese contexto, el imputado asegura que lo vieron tres adolescentes, pero los chicos lo ubican en otro lugar del country: yendo al trote por una calle que desemboca en la propiedad de los García Belsunce. Unos metros detrás de él, observaron a María Marta en bicicleta.

La clave de la imputación fue la nueva hora del asesinato: a las 18.30. Y Pachelo dejó el barrio a las 18.59, es decir que cuando mataron a la socióloga estaba en el country.

Co imputados con Pachelo: José Ortiz y Norberto Glennon (Maximiliano Luna)

Para la acusación, Pachelo no podía ver a María Marta porque ello lo quería echar del barrio que habría fundado su padre, Roberto Pachelo, luego de que desapareciera su perro “Tom”: varios testigos contaron que la socióloga estaba convencida de que se lo había robado.

Para ese entonces, Pachelo tenía custodia impuesta por el country tras una serie de robos en el barrio. A él y a su mujer les decían “Romeo y Julieta” y eran seguidos por el vigilador que les hacía de sombra. El encargado de ese domingo contó que poco le importaba su trabajo ese día. Incluso, el cambio de guardia -que se hacía a las 7 y a las 19- dejaba una ventana.

María Marta y Carlos Carrascosa

Lo cierto es que el arma con la que fue asesinada María Marta no fue encontrada. Aunque la fiscalía pudo poner la idea de Pachelo con un revólver .32 largo, mismo calibre con el que fue cometido el crimen. Lo hizo con un video grabado con una cámara oculta en 2003 en el que un empleado de la tosquera de la familia del imputado dice que lo había acompañado “a comprar balas calibre .32 largo” y que le había prometido que le iba a dejar el arma para que la tenga por seguridad en la tosquera. Algo que no hizo.

El otro eje de la acusación es que dos mozos que trabajaban en una estación de servicio de Pilar declararon en el juicio que el 28 de octubre de 2002 por la mañana, y mientras velaban a María Marta tras el accidente en el baño de su casa, Pachelo se acercó y les preguntó “si escucharon algo sobre la mujer que mataron ayer en Carmel”.





