Quiénes son los amigos de Margot Robbie acusados de atacar al fotógrafo: siguen detenidos y esperan declarar

Jac Hopkins y Josey McNamara, los dos acusados de agredir al fotógrafo en La Boca.

Los dos hombres que acompañaban a Margot Robbie y a Cara Delevingne en Buenos Aires y que fueron acusados de atacar al fotógrafo Pedro Orquera todavía permanecen detenidos, a la espera de ser citados a brindar su declaración indagatoria en una fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires.

Según confirmaron fuentes autorizadas a Infobae, Josey McNamara y Jac Hopkins pasaron las últimas dos noches detenidos en la Comisaría Vecinal 4C, en el barrio de La Boca y se espera que en el transcurso del lunes presten declaración ante la fiscal Catalina Neme, quien los acusó del delito “lesiones graves”, en contra del fotógrafo freelance tras el confuso incidente ocurrido en las inmediaciones del restaurante Patagonia Sur

Si bien en un momento se había dicho que los dos presuntos agresores eran guardaespaldas de las dos artistas, la versión fue descartada ante la confirmación de sus identidades: McNamara es un célebre productor de cine y Hopkins es un técnico que trabajó en películas de renombre en los últimos años.

Ambos ya fueron visitados en su celda por el abogado Marcos Salt, también un reconocido académico y una voz respetada en el mundo del derecho. Salt espera verlos también hoy: todavía no recibió confirmación de la fiscalía para cuándo se realizará la indagatoria.

Fuentes judiciales confirmaron a este medio que se realizará en la jornada de hoy lunes, de manera presencial en la fiscalía.

McNamara en un set de filmación (josey.c.m)

Josey McNamara es un íntimo amigo de Margot Robbie: fue productor ejecutivo en varias películas donde la actriz de 32 años participó y -de acuerdo a los medios británicos- es socio de la australiana en algunos proyectos cinematográficos que tienen en conjunto. Se los vio juntos posar en diferentes alfombras rojas de eventos estelares y estrenos en la industria del cine internacional.

De acuerdo al perfil de IMDB, McNamara fue productor de la película Barbie, protagonizada por Robbie y que se estrenará en el 2023, y es el productor ejecutivo de un nuevo lanzamiento de la saga Ocean’s Eleven, donde también participará la actriz australiana.

Por su lado, Jac Rhys Hopkins desarrolló su carrera en la industria cinematográfica como técnico de filmación. Su especialidad es la de montar el set para poder apoyar y mover las cámaras durante el rodaje, rol conocido como key grip.

Hopkins trabajó en producciones como Han Solo, Black Mirror, Spider Man: Lejos de Casa y la misma película Barbie.

Josey McNamara y Margot Robbie, en la alfombra roja de los 93ª entrega de los Oscars (Chris Pizzello/REUTERS)

Por su lado, el fotógrafo Pedro “Peter” Orquera todavía se recupera de las graves lesiones sufridas en uno de sus brazos durante el incidente ocurrido el sábado a la noche. Hoy descansa en el área de observación del Hospital Argerich, donde recibe sedantes y analgésicos para calmar el dolor en su brazo derecho.

En una entrevista con Infobae, el fotógrafo aseguró sentirse aturdido por lo sucedido. Declaró ante la fiscalía en la noche del domingo y ya fue sometido a una cirugía de su brazo derecho, donde sufrió una fractura expuesta a la altura del codo.

El hecho ocurrió pasada la medianoche en la puerta del restaurante exclusivo de Francis Mallmann “Patagonia Sur”, ubicado en la calle Rocha al 800.

Orquera había conseguido el dato de que ambas artistas estaban cenando allí y decidió hacer una guardia en la puerta del local gastronómico. Una vez que ellas salieron y se dispusieron a meterse en un auto, el fotógrafo argentino empezó a “disparar” con su cámara.

El fotógrafo Pedro "Peter" Orquera, quien debió ser operado de su brazo derecho

De acuerdo al relato del propio reportero gráfico, en un momento las dos actrices no podían abrir las puertas del auto, lo que las irritó notoriamente. “Así logré las fotos”, reveló el fotógrafo.

Luego, se produjo el incidente violento: ”Se vinieron los dos (productores) a la mitad de la calle, pero yo seguí haciendo fotos. Se la agarraron conmigo, me empezaron a insultar en inglés, me prepotearon y salí corriendo rumbo al taxi que me estaba esperando. Me querían sacar la cámara”.

“Venían por mí y me alcanzaron. No sé cuál fue, pero se tiró con todo su peso contra mí en velocidad; y caí al piso con el brazo y choqué contra mi taxi. Fue terrible. La cámara voló y yo veía el hueso al descubierto, la hemorragia y no podía mover el brazo. Perdí la consciencia”, agregó.

Margot Robbie y Cara Delevingne se encontraban de incógnito en la Argentina (Gettyimages)

Orquera aseguró haber podido identificar a los agresores enseguida una vez que llegó la policía al lugar. En tanto, el fotógrafo agradeció a los taxistas, a los vecinos y a los agentes que lo ayudaron con su lesión.

“Es la primera vez que tengo una experiencia así, de una brutal paliza, de acto de violencia de esta naturaleza. Mi cámara voló por el aire. Por suerte, la recogimos del piso y la guardé en la mochila. Las imágenes las tengo”, aseguró.

SEGUIR LEYENDO: