Video: así fue la fuga del hombre que atropelló y mató a una mujer en Loma Hermosa

La fuga del hombre que atropelló y mató a una mujer en Loma Hermosa

Este lunes a la madrugada, Cristian Alejandro Sicola, de 40 años, se entregó junto a su abogado en la Comisaría 11° de la localidad de Remedios de Escalada, en el partido bonaerense Tres de Febrero. Estaba prófugo hacía casi 24 horas, acusado de atropellar con su camioneta, a Gisel Anahí Dino, una mujer de 31 años que murió en el acto, y luego escapar.

Las cámaras del municipio de Tres de Febrero, que fueron aportadas a la Policía Bonaerense y la Justicia, fueron claves para identificarlo. En las imágenes se puede ver con detalle el recorrido que Sicola hizo en su camioneta Ford F-100 negra tras haber embestido la moto en la que circulaba Gisel.

El impacto también quedó registrado en las cámaras de seguridad cercanas al cruce de las calles Gabino Ezeiza y Madariaga, en la localidad de Loma Hermosa.

Por esa esquina, cerca de las 9 del domingo, cruzaba Gisel, madre de tres hijos de 3, 10 y 12 años, con su moto marca Corven de 110cc, cuando fue embestida por una camioneta a toda velocidad.

Su cuerpo, ya sin vida, quedó tirado sobre el asfalto y su moto estaba cruce de Gabino Ezeiza y Hernán Cortés, recién a unos 450 metros de donde se produjo el siniestro: un indicio de la alta velocidad del impacto.

Las cámaras del Centro de Monitoreo de la Municipalidad de Tres de Febrero fueron claves para identificar al vehículo y su conductor. En ellas se puede ver el recorrido de la camioneta F-100, que finalmente fue encontrada horas después, abandonada en el cruce de Libertad y Paraná, en la localidad de Billinghurst, partido de San Martín.

A partir de la identificación de la patente, con el cruzamiento de datos se pudo establecer la identidad de Sícola, que para ese entonces ya estaba prófugo.

La camioneta que atropelló y mató a Gisel Anahí Dino en Tres de Febrero

En las próximas horas, Sícola será indagado por el homicidio culposo en una causa en manos de la fiscal Ana de Leo de la UFI N° 4 de San Martín , a cargo del caso.

“Después de que apareciera la camioneta se presentó la policía de San Martín, dimos con el domicilio del presunto asesino, fuimos hasta ahí y estaban sus padres”, contó esta mañana a la ex pareja de Gisel y padre de su hijo menor. “La policía hizo un allanamiento con la presencia nuestra, hicieron un llamado y negociaron por teléfono que se iba a entregar pero pasaron las horas y no se entregaba”.

“El nene más chiquito todavía no sabe nada, ¿cómo le explicamos que su mamá no vuelve más?”, señaló visiblemente conmovida Patricia, hermana de Gisel, esta mañana en el lugar del accidente. Este domingo por la noche, cuando Sícola aún no se había presentado en la comisaría, familiares, amigos y allegados de Gisel prendieron fuego neumáticos y se manifestaron en Tres de Febrero en reclamo de Justicia.

