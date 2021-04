Horror en Santa Fe: mataron a una mujer y dejaron su cuerpo atado con alambre en una zanja

Analía Maydana, la víctima.

Envuelto dentro de una bolsa de plástico para escombros, maniatado con alambre y oculto en la vegetación de un descampado. Así fue encontrado el cadáver de Analía Marcela Maydana, una mujer de 44 años que era buscada desde el sábado pasado luego de salir de su casa de la localidad de Recreo, ubicada a pocos kilómetros de la capital de Santa Fe, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae.

Tras el hallazgo del cuerpo, el ex novio de la víctima, identificado como César Pérez (70), fue detenido. El hombre fue su pareja durante cinco años y estaba denunciado por acosarla. De hecho, desde diciembre tenía una orden de restricción para no acercarse a ella. El sospechoso fue trasladado a una comisaría de la ciudad de Santo Tomé.

Los restos de la mujer fueron descubiertos anoche en un zanjón situado cerca de las calles Alberdi y Chubut, frente a una zona de countries ubicados sobre la avenida Circunvalación, en lo que se conoce como Recreo Sur, cerca de una arboleda de eucaliptus. Fue gracias a una persona que pasó cerca al descampado y dio luego aviso a un comercio cercano. Desde allí, se comunicaron al 911. Según consigna la agencia Télam, el cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que haría suponer que fue asesinada poco después de haber salido de su casa.

En el lugar se hizo presente la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el fiscal del área de Atención Temprana del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Marcelo Fontana , y su colega de Homicidios, Martín Torres, quien es el funcionario judicial que quedó a cargo de la investigación del crimen.

Analía estaba desaparecida desde el sábado: había denunciado a su presunto asesino por violencia de género.

De acuerdo con el relato de Vanesa, una de las hijas de Maydana, mientras todavía era buscada, su mamá salió de casa el sábado y desde entonces no se supo nada. “Ella salió de trabajar el sábado a las 22. Tenía un remís reservado, que es el que la lleva siempre, pero mi hermano se ofreció a llevarla. A las 22:30 él la dejó en la casa. A las 22:45, ella salió con lo puesto y desde entonces no sabemos más nada”, aseguró.

Además, contó que su madre era víctima de violencia de género de parte de su exmarido y que el 5 de diciembre la Justicia le había dado una orden de restricción. “Él la acosaba, la seguía hasta la puerta del trabajo y la esperaba. Tuvo que renunciar porque la hostigaba demasiado y empezó a trabajar en un domicilio cuidando a un paciente”, contó a medios locales poco antes de recibir la noticia del hallazgo del cuerpo.

”Ella hizo la denuncia en la Comisaría de la Mujer, dejó su trabajo en Santa Fe y ahí comenzó a trabajar cuidando a un paciente en Monte Vera. No sé si definir lo que sufría como una amenaza, pero sí era acosada. El ex le había dicho que se iba a suicidar si ella no volvía con él”, añadió.

Además, contó que, desde la familia, hablaron con Pérez y lo único que lograron fue que los amenazara con “poner un abogado” porque consideraba que estaba siendo hostigado.

En diálogo con la prensa, el fiscal Torres dijo que si bien aún no fue establecido fehacientemente con las huellas dactilares que el cuerpo hallado corresponde a Maydana, sí hay fuertes indicios de que se trata de la mujer de 44 años .

“Hay una persona detenida, privada de la libertad y hay una serie de indicios que nos indicarían que pudo haber sido el autor del femicidio de Marcela Maydana. La causa de la muerte se desconoce, aunque sí podemos afirmar que se trató de una muerte violenta. No hubo arma de fuego. La investigación recién comienza. Se hizo una autopsia a primera hora de la mañana”, reveló el fiscal.

De acuerdo con lo que pudo saberse hasta ahora -dijo Torres-, luego de la denuncia por hostigamiento de diciembre pasado que derivó en la prohibición de acercamiento, la pareja decidió retomar la relación. Entre otros datos, dijo que la data de muerte es de tres a cinco días antes del hallazgo. Es decir, está casi confirmado que fue asesinada poco después de la desaparición. “Hay fuertes indicios que le pudo haber quitado la vida en otros lugar y la descartaron en el descampado”, agregó. La audiencia de imputación será llevada a cabo el sábado.

Mientras tanto, la familia espera para reconocer el cuerpo.

