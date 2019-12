Durante su alegato, el fiscal Néstor Mastorchio solicitó 15 años de prisión para el ex comisario Alberto Donza, por el delito de “abandono de persona seguido de muerte”. Por la misma calificación legal, Mastorchio pidió una pena de 14 años para el ex ayudante de servicio Alexis Miguel Eva; 13 para el ex imaginaria Brian Carrizo y el ex oficial de refuerzo de imaginaria Giulietti; 11 para el ex teniente primero Sergio Ramón Rodas; y 9 para la ex oficial Carolina Denise Guevara.