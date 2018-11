La policía entonces volvió a llamar a la Fiscalía Nº58 para incautar el auto, pero nuevamente el funcionario judicial les ordenó que se retiraran y dejaran el auto sin tocar, a la vez que pidió que se le volviera a tomar declaración al denunciante. "Todas mis cosas ahí y nadie hizo nada. El pibe que me robó está libre y puede matar", se quejó Bof. Y agregó: "Pasó el susto pero no la bronca. Estamos indignados". El celular ya no da señales de su ubicación.