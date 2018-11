También se habla de tratos irregulares. "A mí me cuesta 160 pesos por día viajar a la escuela, y a veces no los tengo, entonces ella me traía y llevaba. Pero me quiso extorsionar", contó Del Valle Sarmiento a este medio. "Una mano lava la otra, yo te traigo y vos me cubrís en el aula", aseguró que F.S. le propuso. Días atrás, cuando el escándalo ya había estallado en la comunidad, la portera jura que la directora le remarcó: "No te olvides que tenemos que decir que estamos todos contentos".