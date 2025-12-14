Sociedad

Un temporal de lluvias, granizo y ráfagas de viento azotó Catamarca y obligó a suspender un festival de gastronomía

El evento climático causó pérdidas materiales entre feriantes y emprendedores. Cómo seguirá el clima

El Predio Ferial de Catamarca
El Predio Ferial de Catamarca concentró daños en estructuras y puestos de venta tras la tormenta

Catamarca atravesó este domingo por la tarde un fuerte temporal con lluvias, granizo y ráfagas de viento y un festival que se desarrollaba en la capital, San Fernando del Valle, debió ser suspendido debido los daños estructurales que sufrió el Predio Ferial, donde se llevaba a cabo el evento.

“Lamentablemente, por razones climáticas, debimos suspender la última jornada de la Feria del Patio”, comunicó el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de esa provincia. Era la última jornada de la feria.

Según la información oficial la prioridad fue resguardar la seguridad de los participantes, feriantes y asistentes, así como prevenir incidentes adicionales. Además, la organización cuenta con el apoyo del Gobierno de Catamarca y de Artesanías Catamarca para coordinar las próximas acciones.

Luego del paso del temporal se relevaron importantes afectaciones en el espacio. Los feriantes y emprendedores relataron el desplome de carpas, la destrucción de distintos puestos de venta y daños visibles tanto en estructuras de madera como en lonas, además de la caída de elementos utilizados en los stands.

El escenario principal de la
El escenario principal de la Feria del Patio resultó afectado por la intensidad del temporal en la capital provincial

En las imágenes difundidas por el medio local El Esquiu posteriormente, se identificaron carpas colapsadas, material esparcido y signos de pérdida en la mercadería producto del agua y el viento.

El escenario principal, conocido como El Patio, también evidenció consecuencias del fenómeno climático: parte de sus estructuras sufrieron impactos y se registraron desprendimientos. Estos acontecimientos generaron preocupación entre los organizadores y el cuerpo de expositores, que debieron resguardar sus pertenencias lo antes posible ante el agravamiento del cuadro meteorológico.

Algunos emprendedores, tras constatar los daños en sus espacios de trabajo y productos, optaron por retirarse del lugar ante la incertidumbre. Las pérdidas abarcan tanto material de infraestructura como mercadería, según distintos testimonios recogidos por los medios locales tras la emergencia.

Feriantes y emprendedores retiraron productos
Feriantes y emprendedores retiraron productos al registrar pérdidas materiales causadas por el clima

Mientras tanto, las autoridades técnicas comenzaron con la evaluación de la magnitud de los daños para determinar los pasos a seguir. Desde la organización se informó que se analiza una eventual reprogramación de la Feria del Patio y que cualquier novedad será notificada de manera oficial tan pronto como existan precisiones.

Esta situación, lejos de cualquier planificación previa, reconfigura la dinámica de eventos en el Predio Ferial y afecta tanto a los participantes del rubro artesanal y emprendedor como al público que tenía previsto asistir. La emergencia meteorológica dejó en pausa una de las actividades convocantes de la temporada y mantiene en vilo la continuidad de la agenda en el circuito cultural y comercial de Catamarca.

Cómo continuará el clima en San Fernando del Valle

Para esta noche, el pronóstico muestra lluvias y tormentas con probabilidades de precipitación que oscilan entre 70 y 100 por ciento, junto a temperaturas con máximas de 33 grados y mínimas de 25, sumado a vientos sostenidos en el rango de 42 a 50 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 59 kilómetros en algunas horas.

Durante el lunes, se esperan nuevas precipitaciones por la mañana con temperaturas mínimas de 19 y máximas en torno a los 27 grados, además del ingreso de un alerta meteorológica regional, según los mapas de cobertura, que posicionan a San Fernando del Valle, junto a sectores de La Rioja y Santiago del Estero, bajo una franja de vigilancia por inestabilidad. Las imágenes del pronóstico extienden la presencia de nubes y potenciales lluvias hacia el martes, aunque con una tendencia paulatina a la mejora de las condiciones durante los días siguientes.

El clima en San Fernando
El clima en San Fernando del Valle, según el SMN

Ya a mitad de semana, desde el miércoles y jueves, el panorama indica predominio de cielo mayormente despejado, temperaturas que volverán a registrar marcas máximas elevadas, escalando a 32 y 35 grados respectivamente, y vientos entre 51 y 59 kilómetros por hora, destacándose el regreso del calor intenso tras el paso de los temporales que afectaron la capital provincial.

En los mapas de alertas, actualizados a las 17:48 del domingo, San Fernando del Valle de Catamarca aparece en áreas de riesgo naranja y amarillo, reforzando la necesidad de mantenerse informado ante posibles variaciones en el clima durante el inicio de la semana.

