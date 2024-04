Paro de colectivos: hasta cuándo durará la retención de tareas de los choferes de la UTA en el AMBA

Hasta cuándo será el paro de colectivos en el AMBA (Foto: Adrián Escandar)

A partir de la medianoche, algunas líneas de colectivo dejaron de circular en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por una retención de tareas, confirmada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA). El motivo se debe al reclamo de un aumento salarial que las empresas ya anunciaron no están en condiciones de afrontar. Frente a dicha situación, los conductores iniciaron la medida de fuerza que afectará a una gran cantidad de la población.

Más de 400 líneas de colectivos se encuentran agrupadas en las cámaras de AAETA, CEAP,CETUBA,CTPBA y CEUTUPB. Por tal motivo, se estima que se verán afectados cerca de 9 millones de pasajeros, según informó la comisión directiva del gremio a Infobae.

Durante las primeras horas miércoles, la UTA emitió un comunicado donde explicó que “en atención a que el sector empresario se niega a pagar los salarios en los montos acordados, a pesar de que los gobiernos nacional y provincial aportaron en subsidios la suma de más de $122.000.000.000, con un aumento respecto al de los meses anteriores de 42% y aumento del valor del pasaje que pagan los usuarios en un 250%, pese a lo cual manifiestan que los gobiernos deben aportar una suma superior porque los montos recibidos no son suficientes para cubrir los costos”.

Pese a ello, “ahora niegan lo acordado, intentando borrar con el codo lo que se escribió con la mano y ante la misma autoridad de aplicación”, sostuvieron. Ante tal situación, los trabajadores optaron por iniciar con la medida de fuerza anunciada.

El servicio de colectivos iniciará una vez que se deposite el aumento salarial (Foto: Adrián Escandar)

La misma consiste en una retención de tareas con presencia en los lugares de trabajo. A diferencia de un paro de actividades, los choferes acudirán a las empresas al inicio de la jornada, y esperarán allí el pago del 100% de los salarios. Tal como aclararon en el comunicado, dicha postura será el único “requisito previo a iniciar las tareas”.

Por tal motivo, la retención de tareas de los choferes de la UTA en el AMBA se mantendrá hasta que se depositen los aumentos salariales, caso contrario, los recorridos no saldrán. El vocero del gremio, Mario Calegari, reafirmó en TN que “si aparece la plata estamos dispuestos a trabajar”.

Dado que son miles de usuarios los afectados por la medida de fuerza, la UTA expresó que esperan que “los empresarios asuman la responsabilidad que les corresponde como empleadores” para evitar así complejidades al momento de circular.

Si bien los choferes se encuentran pidiendo un aumento salarial; desde el sector empresario informaron a este medio que no hay sumas adeudadas y subrayaron que quien no trabaje, “además de las sanciones que puedan corresponder por falta injustificada”, no cobrará su salario completo.

En la última reunión realizada vía Zoom, entre los representantes de la UTA, las cámaras empresarias y la Secretaría de Transporte de la Nación, cada sector mantuvo su posición. Allí los empresarios afirmaron que sin mayores ingresos no podrán afrontar los ajustes salariales y el sindicato exigió que se cumplan los acuerdo previos.

Al no llegar a un acuerdo y con la medida de fuerza de por medio, se espera una nueva reunión a realizarse el próximo lunes, a las 15 horas, nuevamente con el arbitrio de los funcionarios de la Secretaría de Transporte.

Por su parte, el sindicato sostiene que, en función del convenio colectivo de trabajo firmado, les corresponde un sueldo básico de 987.000 pesos, que además debe ser ajustado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de febrero, es decir un incremento por la inflación de ese mes. Esa suma es la que la UTA plantea como un derecho adquirido y le reclama a los empresarios que la depositen con los sueldos del mes de marzo, a cobrarse en abril.

Las empresas, en tanto, reiteraron que pagando $737.000 como básico por el mes de marzo, nada adeudan en materia salarial. Y es en esa diferencia de $250.000 donde se centra el conflicto.