El Gobierno convocó a las cámaras de colectivos y al gremio para intentar que se levante el paro

Varias líneas de colectivos están de paro en medio de un conflicto entre las cámaras y el gremio (Foto de archivo: Adrián Escandar)

El gobierno nacional convocó a las cámaras de colectivos y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para negociar una salida al conflicto que este jueves mantiene paralizadas a la mayoría de las líneas que brindan servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que la reunión se realizará este mediodía en la Secretaría de Trabajo, en la sede que está sobre la avenida Callao.

Los choferes de colectivos iniciaron este jueves una “retención de tareas” hasta tanto se les deposite en sus cuentas bancarias un aumento de $250 mil que vienen reclamando. La medida genera complicaciones para viajar y colapsa otras vías alternativas de transporte que utilizan los trabajadores.

De acuerdo a lo que trascendió hasta el momento la intención desde el Gobierno no es dictar la conciliación obligatoria sino que haya “un acercamiento entre las partes”.

Desde el sindicato que agrupa a los choferes indicaron antes de que se produzca la interrupción de los servicios que podrían restablecerse si se abona el aumento salarial que inició el reclamo. Piden que se respete el salario mínimo que sería de $ 987.000 y que desde el sector empresario sostienen que no pueden afrontar.

Desde el gremio mantendrán la medida de fuerza, a menos que se imputen el pago de los salarios pendientes (X @utaargentina)

La UTA dispuso que sus afiliados hagan una “retención de tareas” en las empresas hasta tanto se haga efectivo el pago de lo que se había acordado en febrero. Cuatro de las cinco Cámaras que agrupan a los empresarios del sector del transporte automotor, que nuclean a más de 400 líneas de las que circulan por el AMBA, s aseguraron ayer en un comunicado que el sindicato difunde números “equivocados” y que sólo “aporta a la confusión general”. Lo firmaron la Asociacion Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (A.A.E.T.A.), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P.), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (C.E.U.T.U.P.B.A.).

Hasta que la situación se resuelva, varías líneas de transporte que circulan por el AMBA se adhirieron a la medida de fuerza. De esta manera, los colectivos 1, 2, 4, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 29, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 53, 55, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 75, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 105, 106, 109, 110, 113, 114, 118, 119, 123, 124, 126, 128, 129, 133, 136, 140, 143, 145, 148, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 163, 166, 169, 172, 174, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 193, 194 y 195 no están disponibles.

Mientras tanto, el servicio de trenes y de subterráneos se desarrolla con normalidad. Pero en las principales terminales ferroviarias donde muchos usuarios combinan sus traslados con los colectivos como Constitución, Retiro y Plaza Miserere, hubo largas colas y demoras debido a la cantidad de líneas que no circulan.

Las Cámaras empresarias sostienen que “el sector entre tarifa y subsidio recibe menos dinero en términos reales respecto al año pasado, deterioro al que no es ajeno muchas empresas y pymes en este pais, mas aun considerando que no tenemos la facultad de ajustar el precio de nuestra actividad, facultad sin la cual no es posible acceder a pretensiones de imposible cumplimiento sin la debida intervención de la autoridad de aplicación en la materia: Entre Tarifa + Subsidios el Sector perdió el 24% de sus ingresos, por pasajero transportado, al cabo de un año”.

Noticia en desarrollo