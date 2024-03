El mensaje del Papa al restaurante Alamesa: “Los felicito por la originalidad del trabajo”

El mensaje del Papa Francisco al restaurante Alamesa: “Los felicito por la originalidad del trabajo”

A un mes de su apertura, este domingo el restaurante Alamesa, donde trabajan 40 chicos y chicas neurodiversos, recibió un emotivo saludo del papa Francisco. Las palabras del Sumo Pontífice llegaron a través de un video, que encabeza esta nota, y en el que los felicita por el trabajo que hacen y los incentiva a seguir adelante.

“Queridos chicos y chicas, los felicito por el trabajo que hacen. Estuve escuchando todo el desarrollo del trabajo que hacen, cómo estudian, cómo se preparan... Gracias porque es un aporte a la sociedad, un aporte distinto, un aporte creativo de cada uno de ustedes. Y en ese trabajo ustedes también desarrollan su personalidad. Porque lo que da consistencia a la personalidad y lo que da dignidad siempre es el trabajo. Así que los felicito por la originalidad del trabajo, por la poesía que tiene el trabajo de ustedes y sigan adelante. No se asusten que vale la pena seguir este camino. Recen por mí y yo rezo por ustedes. Chau”, les dijo su Santidad.

Alamesa es un proyecto impulsado por el infectólogo Fernando Polack y manejado enteramente por jóvenes neurodiversos, un adjetivo que incluye a quienes están dentro del espectro autista, a chicos nacidos muy prematuros con algún grado de compromiso madurativo y a otros jóvenes con desafíos no totalmente caracterizados.

“Alamesa es un cambio de paradigma desde adentro. Es bueno e importante pintar los monumentos públicos de azul el Día del Autismo o fijar una cuota obligatoria de empleo para personas con discapacidad en las empresas del Estado o en el sector privado. Pero ninguna de estas estrategias cambia la vida de los pibes que quedan sentados en la puerta de la oficina esperando al transporte que los devuelva a su casa cuando sus compañeros se fueron juntos a tomar una cerveza a fin del día”, señaló el infectólogo a Infobae antes de que el proyecto viera la luz, el 1° de marzo de 2024.

Tras escuchar las palabras del Papa, desde la cuenta de Instagram del local compartieron el saludo de su Santidad y agradecieron sus palabras. “¡Qué emoción recibir un mensaje tan especial del papa Francisco en este domingo de Pascuas! Agradecemos profundamente su gesto y sus palabras llenas de esperanza. En nombre de todo el equipo de Alamesa, queremos desearles a todos nuestros seguidores unas Felices Pascuas, que estén llenas de paz, amor y alegría. ¡Que este día tan especial esté rodeado de bendiciones para todos!”, publicaron.

Cambio de paradigma

Detrás del proyecto, además del infectólogo Polack, están Sebastián Wainstein, Raúl Borgiali y el cineasta Juan José Campanella, quien ha registrado el minuto a minuto de Alamesa. Así han quedado filmados los primeros entrenamientos, las primeras reuniones hasta llegar a las primeras mesas servidas.

Según contó Polack a este medio, el restaurante necesitó de mucho tiempo de “ensayos” para que los trabajadores aprendieran su oficio. “En Alamesa despachamos un menú diseñado por el chef Takehiro Ohno, desde una cocina que no utiliza fuego, ni cuchillos, ni balanzas, y hace universal la vieja sentencia del ratoncito de Ratatouille: ´No todo el mundo puede idear un menú, pero todo el mundo puede cocinar’. Cada plato se sirve en vajilla de un color que es idéntica al color de todos los frascos de ingredientes que conforman esa preparación. Por ejemplo, para una milanesa de lomo con papas fritas se usa un plato bordó, del mismo color que los frascos de pan rallado, huevos, harina, etc., etc., que permiten la producción de esa comida para la semana. Son carriles de 12 colores, para 12 platos”, dijo.

Los platos tienen precios competitivos con los de los restaurantes de Las Cañitas, donde está ubicado. Solo se puede ir luego de reservar, ya que la cantidad de comensales está limitada por cuestiones de organización.

En Alamesa se cocina sin fuego y sin filos

Uno de los desafíos que plantea el restaurante es que se sustente económicamente, lo que implica un reto en medio de una situación económica recesiva a inestable.

“Para demostrar que los jóvenes neurodiversos -siempre que se piense en su idioma el proyecto- pueden realizar tareas de calidad, Alamesa debe ser rentable. Por eso, no acepta donaciones de ningún tipo. Muchas empresas líderes de Argentina y el exterior concretan acuerdos de publicidad con nosotros, a través de los cuales ambos recibimos distintos beneficios y nosotros potenciamos la rentabilidad del proyecto. Esas empresas están en nuestras redes y son reconocidas de diferentes formas en el local. El excedente anual, luego de cubrir todos los gastos y previsiones, va a un fideicomiso que con sugerencias de los pibes se destina a un proyecto colectivo para cerrar el año”, señaló Polack.

Y cerró: “Nuestras estrategias nos permiten competir de igual a igual con restaurantes de primer nivel en nuestra área de especialidad, generando un emprendimiento rentable. Porque para navegar entre las representaciones del imaginario colectivo, Alamesa debe ser rentable. Y transformarse así en una experiencia reproducible en cada rincón del mundo, donde miles de chicos discapacitados y sus familias espían con angustia el futuro. Nuestro programa deshace la idea de que las personas con ‘otro’ entendimiento de nuestro mundo, solamente pueden realizar tareas menores, simples y banales, y que no se puede esperar de ellos un servicio de excelencia”.

* Las reservas se hacen a partir de la cuenta de Instagram @alamesaresto o Google Maps: alamesaresto