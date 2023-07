Pasó en la TV: la reacción de Larreta a las críticas de Llaryora, las declaraciones de Pamela David contra Fantino y la internación de Romina Gaetani

Resumen de la TV 24 de julio

Estos fueron los momentos más destacados de la TV que acompañaron el comienzo de semana. Entre las noticias más relevantes en el mundo del espectáculo estuvieron el estado de salud de la actriz, Romina Gaetani, quien se encuentra luchando por recuperarse hace más de una semana; El tenso cruce que hubo entre Georgina Barbarossa y Pía Shaw, tras haber sido reprendido al aire; La separación de Nequi Galotti luego de ocho meses de amor; Las frías declaraciones de Moria Casán en torno al fallecimiento de Luis Vadalá y las confesiones de Pamela David contra Alejandro Fantino, con quien trabajó durante mucho años en Animales Sueltos.

Además La Rural fue protagonista de dos hechos importantes. Por un lado las aclaraciones de Horacio Rodríguez Larreta sobre los dichos de Martín Llaryora tras la derrota de Rodrigo de Loredo en las elecciones de Córdoba; Y el gracioso, pero incómodo momento que vivió un panelista de El Trece al hacer un comentario inapropiado sobre una persona que fue a visitar el lugar con una joven.

Para iniciar la semana con una sonrisa, el día lunes pudimos ver las imágenes de una ballena Jorobada amamantando a su cría en el Océano Pacífico.

Romina Gaetani debió ser internada nuevamente

En el día de ayer la conductora Georgina Barbarossa transmitió a través de su programa A la Barbarossa, información sobre la salud de la Romina Gaetani, que habría sido hospitalizada nuevamente tras sufrir una complicada situación de salud que inició el fin de semana pasado y que desencadenó en su organismo una bronquitis severa.

“¡Hola Georgina! Te quiero de verdad desde siempre, aún estoy con muy poco aire, el agotamiento es extremo por eso no puedo hablar. Estoy con mucha lentitud aún internada en el Instituto Argentino del Diagnóstico y tratamiento”, leyó la conductora en su ciclo.

Aunque todavía no tiene el alta y está trabajando para recuperarse, destacó el gesto de atención que tiene todos los días Adrián Suar, quien le escribe minuto a minuto para saber como se encuentra ya que hasta el momento de su internación estaban trabajando en una nueva tira de Polka a estrenar próximamente.

Fue una semana movida para la conductora de A la Barbarossa ya que tuvo un tenso momento con la panelista de su programa, Pía Shaw, a quien le quitó la palabra al aire.

En el día de ayer, en medio de un móvil con Eva, una jubilada que sufrió un ataque brutal en Villa Luzuriaga, la panelista atinó a hacerle una pregunta, pero fue callada brutalmente por la conductora, quien le dijo “¡Déjala terminar de hablar!”.

Pía expresó su sorpresa y enojo frente a cámara al recibir el reto. Por unos segundos, se vivió un clima incómodo en el estudio, pero luego volvieron con la entrevista a Eva, más allá de la llamativa reacción de Barbarossa.

Te puede interesar: Pamela David apuntó contra Alejandro Fantino: “Me hizo callar programas enteros”

En la misma línea actuaba a diario Alejandro Fantino, según confesó Pamela David en su programa de aire Desayuno América: “Me hizo callar programas enteros”.

Luego de transmitir la noticia estremecedora del suicidio del joven que pateó al árbitro en un partido de fútbol amateur en la localidad bonaerense de Sarandí, se generó mucho debate en el piso, hecho que obligó a la conductora a callar a los panelistas para así poner orden.

Posteriormente reconoció que ella utiliza el gesto con la mano para callar, algo que le había molestado que durante años hicieran con ella en su paso por Animales Sueltos. “La manito esa es mía, le quiero decir a la gente, pero la aprendí de Alejandro Fantino que me hizo callar programas enteros. ¡Uf! Era el florero maquillado y peinado”, explicó la conductora que luego se replanteo si lo dijo verdaderamente o “lo pensó en voz alta”.

Después de 8 meses de relación, la ex mujer de Bartolomé Mitre se separó

La separación de Nequi Galotti fue tema de conversación en todos lo medios, pero quien dio la primicia fue Ángel De Brito, que en una charla con Mariana Fabiani en su vuelta al aire con El Diario de Mariana, confesó: “Se separó de su novio tras 8 meses de relación Nequi Galotti”, y además agregó “que fue noticia justamente porque había encontrado el amor nuevamente después de la muerte de su esposo Bartolomé Mitre”.

Según detalló “El viernes vinieron de Europa y lo fletó Nequi. Ella dice que se acabó la magia, pero la verdad es que lo rajó”, concluyó.

Te puede interesar: Moria Casán se expresó tras la muerte de Luis Vadalá: “No siento nada”

El periodista también pudo obtener información exclusiva de cómo vivió Moria Casan la muerte de su ex pareja Luis Vadalá. De esta forma, transmitió el día de ayer en su programa de TV, LAM: “Me escribió ´Solo decirte que no siento nada. Gracias por mi sentimiento, pero soy así. Es así. Ni recuerdo, ni me quedo con lo bueno ni con lo no tan bueno. Nada´”.

En tanto a las vacaciones de invierno, La Rural tiene grandes propuestas para los chicos y los adultos que aprovechan estos días para hacer actividades con sus hijos, sobrinos, nietos y demás niños de la familia.

Vacaciones en La Rural y el incomodo momento que vivió un cronista de canal Trece

Fue el incómodo momento que vivió un cronista del Trece tras haberse acercado a un hombre que se encontraba junto a una niña, lo que generó muchas risas en la TV.

El periodista lo indagó: “¿Vino con la nieta maestro?”, a lo que el hombre le contestó incómodo, “no, es mi hija, es mi hija”.

Sin embargo de inmediato se pasó de un momento tenso a uno grato en el que el señor se mostró agradecido “por la atención”, y así continuó su visita por el predio.

Te puede interesar: “Pituquitos de Recoleta”: a Rodríguez Larreta le preguntaron por las críticas del gobernador electo de Córdoba

En el mismo espacio estuvo el precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, quien expuso sus propuestas políticas y al ser interrogado por un periodista se manifestó sobre los recientes dichos de Martín Llaryora, que lo había cuestionado a él y a otros dirigentes de la coalición por haber viajado a Córdoba aún no sabiendo los resultado lectivos.

“Yo no creo en la política de las agresiones, jamás me van a ver a mí del lado de la violencia y de las agresiones personales, nunca, creo en la Argentina de los hechos y de los resultados, como mostramos aquí en CABA; para sacar este país adelante, tenemos que estar juntos, eso es lo que propongo, una Argentina de unidad”, contestó”.

Para cerrar el primer día de la semana, la naturaleza nos deleito con imágenes increíbles de una ballena jorobada que amamantó a su cría en las aguas azules del Pacífico.

Según explicaron desde la Fundación Macuaticos dichas capturas fueron un milagro, algo histórico, ya que “a pesar de décadas de esfuerzo de miles de investigadores, de las muchas horas de trabajo, las colaboraciones, los registros de alimentación son extremadamente raros”.

Seguir leyendo: