“¡Matala!”: el video de la salvaje pelea entre tres chicas en una zanja y a la salida de un boliche de Ituzaingó

Tres jóvenes se pelearon en una zanja a la salida de un boliche de Ituzaingó

Durante la noche del miércoles y las primeras horas de ayer, en el inicio del fin de semana largo, se produjeron dos violentas peleas entre jóvenes a la salida de un boliche de la localidad bonaerense de Villa Udaondo, en el partido de Ituzaingó. Ambos episodios fueron filmados por testigos, las imágenes se viralizaron en las redes sociales y las autoridades municipales clausuraron la discoteca.

Todo ocurrió en inmediaciones al local nocturno Club 18 Cool Site del complejo Club Leloir, ubicado en Avenida Presidente Perón al 7500. En uno de los videos de las grescas se observa a tres chicas trenzadas a golpes en una zanja con agua estancada que separa la Autopista del Oeste de la colectora. Una se enfrentaba a las otras dos. Las filmación registradas por teléfonos celulares las muestran tomándose del cabello, arrojándose patadas y trompadas, revolcándose por el suelo y completamente enchastradas.

La salvaje agresión sucedió delante de testigos que no se animaban a ensuciarse para separar a las jóvenes. Por el contrario, en los videos que circularon en las redes se escuchaban a varios alentar a las chicas a seguir peleando. “¡Matala!”, gritó uno. “Dale masa”, arengó otro entre las risas generales. También se oyeron voces de sorpresa: “Es una banda” y “¡Qué asco!”, expresaron dos mujeres. “¿Cómo salen de ahí adentro?”, preguntó una más.

Te puede interesar: Murió un joven de 19 años tras descompensarse en una fiesta electrónica en Rosario

La situación se calmó después de varios minutos, cuando la joven en desventaja numérica fue “rescatada” por alguien que le extendió la mano. Pero eso no fue todo en la zona, porque la misma noche hubo otra pelea, esta vez entre un grupo de varones. Ese hecho tuvo lugar justo enfrente del boliche, donde en medio de un tumulto de jóvenes, dos se lanzaron varias trompadas entre autos que, a causa del altercado, no podían circular.

Jóvenes se pelearon a la salida de un boliche de Ituzaingó

Luego de que se difundieran las imágenes de ambos casos, la Dirección de Control Urbano del municipio decidió clausurar la discoteca. Según precisó el medio Primer Plano Online, mediante un acta labrada en el lugar, se intimó a los propietarios a arbitrar los medios necesarios para garantizar la seguridad e integridad física de todas las personas que asisten al complejo tanto dentro como en sus inmediaciones.

Las autoridades invitaron a los propietarios del local bailable a realizar su descargo el próximo lunes en ese organismo, tras lo cual será la Justicia de Faltas del distrito la que procederá a tomar las acciones que considere apropiadas para que hechos como el de hace dos noches no vuelvan a ocurrir.

En tanto, desde el boliche solo se limitaron a difundir en las redes un escueto comunicado en el que les informaron a sus habitúes que el lugar no abrirá sus puertas y les pidieron disculpas por ello.

Te puede interesar: Una pareja y su hija de 12 años murieron en un trágico incendio en Ituzaingó

Un joven quedó inconsciente tras ser golpeado a la salida de un boliche en Batán

Las escenas de peleas a la salida de un boliche son muy frecuentes. Una de las últimas había sido en Batán, en la ciudad de Mar del Plata, donde un joven fue víctima de un brutal ataque a piñas y patadas en la cabeza que por poco le cuesta la vida.

Ese hecho ocurrió el sábado 6 de mayo, en las inmediaciones de la discoteca Momentos Bailables, ubicada en la Avenida Centenario, entre Hugo del Carril y la calle 149, a menos de 20 kilómetros del centro de la ciudad balnearia. Allí, un joven de unos 20 años se enfrentó a golpes contra al menos otros dos hombres que rondaban la misma edad.

De acuerdo con lo que se observa en un video que se viralizó entre los vecinos, la víctima —sin remera— es perseguida por sus agresores y recibe algunos golpes de puño en plena calle. En un momento, en su intento por alejarse un poco, el joven trastabilló y cayó frente a un auto que circulaba y que obviamente tuvo que detener su marcha para atropellarlo.

Fue en ese momento que llegó la peor parte. Uno de los agresores, que lucía remera gris oscura, le dio una patada en la cabeza y lo desmayó. Sin conformarse con eso, comenzó a propinarle una serie de golpes de puños mientras al menos una decena de personas observaba el ataque. Al ver que la víctima ya no oponía resistencia, algunos de los testigos decidieron intervenir para evitar que el desenlace fuera peor.

No sirvió de mucho. El atacante, completamente fuera de sí, le pegó otra patada en la cabeza al joven de 20 años cuando ya estaba completamente inconsciente. “A mi hermano no le pega, a mi hermano no le pega”, fue lo que gritó el agresor al finalizar la disputa. En un momento del video llega a escucharse a un testigo que da cuenta de la violencia de la escena. “No, lo mató, lo mató”, dijo el espectador. La víctima terminó hospitalizada.

Seguir leyendo: