Es de Villa General Belgrano y convirtió en estrella de Tik Tok a Clota, su “vaca perro”, rescatada en la ruta

El cordobés Facundo Aguilera (22) tiene una “vaca perro”. No hace falta que él lo tenga que aclarar en sus videos de Tik Tok (@facuaguilera_ok) donde acumula más de 800 mil seguidores. Él llega a su casa de General Belgrano, donde viven y la vaca se acerca y ella se retuerce de alegría mientras corre. Igual que un perro, con la diferencia de que pesa 600 kilos. Él la llama por su nombre Clota y viene corriendo, embalada.

Todavía no saben si la vaca Clota es un animal muy especial o su comportamiento responde a que fue domesticada. Ya lo sabrán cuando crezca Mora, que todavía tiene 9 meses, que ya se pasea por ese campito de 4 hectáreas compartido por caballos y una oveja, y será la primera compañera de su especie de la “vaca perro”.

La historia de Clota comenzó hace 12 años, relata Facundo, que viaja todas las semanas a Córdoba Capital para cursar la carrera de Agronomía. Cuenta que en un viaje de regreso a su casa en Villa General Belgrano, junto a su padre, en la zona Dique Los Molinos, de características montañosas vieron en una curva “algo que se movía a un costado de la ruta. Mi papá que manejaba frenó y nos dimos cuenta que ‘Clota’ se había caído de una de las montañas, estaba con fracturas expuestas en las patas traseras. Tenía un mes de vida, más o menos. En ese momento, decidimos cargarla con mi papá y como era la madrugada la llevamos a nuestra casa y por la mañana, la llevamos a la comisaría para notificar que la habíamos encontrado y saber cómo seguir”.

Facundo Aguilera muestra cómo lo recibe su "vaca-perro" al llegar a su casa en un video de Tik Tok. Tuvo más de un millón de vistas.

En la comisaría nos dieron dos opciones: buscar alguien que quisiera adoptarla o sacrificarla. “Nosotros, por suerte, siempre remarco que gracias al destino tenemos posibilidades de tener un espacio para tenerla y la también la posibilidad económica de poder ayudar a Clota en todas sus necesidades médicas, contar con un veterinario, cirugías, medicamentos. Así que decidimos adoptarla nosotros momentáneamente”, explica el tik toker, que hace 12 años, tenía tan solo 10. En la primera etapa de la vida de Clota la figura principal fue la de su padre Néstor, comerciante de la villa cordobesa. La familia se dedica a la venta de productos de bazar. Con el correr de los años, empezó a ocuparse también Facundo, que siempre tuvo pasión por el campo.

Pasaron meses. Le dieron mamadera con leche que se vende para vacas guachas. Eran su figura materna. “Al principio, estaba muy asustada y lastimada y con el correr de los días fue tomando confianza y empezó a darnos ese amor que hasta el día de hoy nos expresa a mí y hacia mi papá”, detalla.

Néstor, el padre de Facundo, con Clota, a la que rescató en un costado de la ruta y decidió adoptarla. La vaca, que cumple una función de mascota le retribuye todo el cariño

Se iba quedar de manera momentánea, pero la vaca enseguida fue adoptada como mascota. Mientras se iban encariñando con ella, la policía les explicó que por el valor de la multa que sufren los productores cuando se les escapan animales en la vía pública, que el dueño no suele aparecer. Iba a ser más cara la multa que el valor de Clota.

Hay muy poca gente que se dedique al ganado en la zona. A Mora la compraron hace poco, no están juntas todavía. “La idea era tener otra vaquita para hacer videos y que Clota, después de 12 años, pueda estar acompañada por primera vez con alguien de su especie”. Mora ya saldrá de su corral.

La vaca expresa su afecto y responde a su nombre. Para Facundo es algo increíble. Nadie está acostumbrado a ese comportamiento en este tipo de animales

Vaca perro

Cuenta Facundo que en la intimidad de la familia, con amigos, descubrieron actitudes de la vaca, que en chiste, siempre dijeron que “se parece a un perro”. Y fue durante la pandemia, en medio del aburrimiento y el estrés, que empezó a compartir videos mostrando ese comportamiento del animal, que enseguida se ganó ese apodo entre los seguidores: la “vaca perro”. “Se había puesto de moda la aplicación. Se me empezaron a ocurrir videos con Clota. Subí uno en que la llamaba y ella venía corriendo detrás de mí. A las semana subí otro y al mes, nuevamente. Después me puse a pensar que a los videos les había ido bastante bien y me empecé a tomar en serio el mundo de las redes”, recuerda.

La característica que más llama la atención de la vaca responda a su nombre. “Clota Clota vení y de verdad que ella responde perfectamente al nombre. Es algo increíble. Algo a lo que uno no está acostumbrado a vivirlo con este tipo de animales”, expresa su dueño que ya dio notas por Clota en medios de Alemania, Rusia y Estados Unidos.

El recibimiento de la vaca cuando llega a su casa no se cansa de mostrarlo. Es esa particularidad que tiene de los perros que no deja de asombrar. “Eso siempre llama la atención en las redes”. Esta inusual demostración de afecto está reservada para su padre Néstor y para él, que fueron siempre quienes se ocuparon de darle de comer, estar con ella y acariciarla.

La mascota de Facundo Aguilera, que es una vaca, tiene demostraciones de cariño, con las que tienen que tener precauciones, porque el animal pesa 600 kilos

“He grabado videos con Clota entrando a casa”, recuerda Facundo. Ahora le resulta imposible, solo puede asomar la mitad del cuerpo, pero no entra por completo. Cuando podía hacerlo robaba comida de la mesa, como pan, su comida favorita y facturas. Pero no solía estar mucho tiempo dentro de la casa. Clota come maíz, alfalfa y avena, el alimento base de cualquier vaca, sin embargo ella tiene sus postres permitidos, como puede verse en los videos de Tik Tok. Le gustan todas las frutas y verduras. “Todavía no encontramos ninguna que no le guste”, asegura el dueño de la “vaca perro”.

Debido a sus 600 kilos y fuerza descontrolada, Facundo y su padre tienen que tomar recaudos con sus grandes demostraciones de cariño. “No mide la fuerza. es muy bruta. Siempre hay que tener un poco de cuidado con los cabezazos. Su forma de jugar es esa. Puede lastimar un poco. Eso es tener un vaca de mascota”, explica.

Es muy curioso que la vaca salga a recibir a los que quiere porque reconoce los motores de los coches de cada uno. ¿Sería Clota una vaca más inteligente que el resto?

Estudios de etología realizados en la Universidad de Northampton en el Reino Unido aseguran que las vacas tienen poca memoria. Tras dos semanas de separación, aquellas vacas que en algún momento mostraron signos de amistad cambiaron su manera de actuar, como si fuesen desconocidas. El estudio llegó a la conclusión también de que más de la mitad de las vacas que pastaban en los campos solían descansar siempre junto a la misma compañera. Además, fueron separadas en grupos, y aquellas que coincidieron en el mismo grupo con “sus amigas” se mostraron más tranquilas y tuvieron una frecuencia cardíaca más relajada que las de las otras vacas. También notaron que cuando las separan, se estresan y hasta entran en pánico. Este lazo “de amistad” entre los animales podrían estar relacionado como un sistema de defensa frente a los depredadores. Así serían las vacas entre ellas.

Cuando el Tik Tok se puso de moda durante el aislamiento a Facundo se le ocurrió empezar a hacer videos con Clota y mostrar sus comportamientos "perrunos"

Cuando era una ternera, al poco tiempo de ser rescatarla, fue víctima de otro desastre. No le alcanzó con caerse de una montaña. Fue atacada por perros salvajes que volvieron a abrirle las heridas que estaban cicatrizando y le comieron las orejas. “Muchas veces en las redes me preguntan el porqué del tamaño tan chico de sus orejas”. No saben bien qué pasó cómo no la mataron. Y otra vez Clota tuvo que ser atendida por el veterinario y empezar a ser curada desde cero.

Teniendo una vaca como mascota, la gran pregunta que le hacen a Facundo es si come carne vacuna. “Una relación tan estrecha genera ciertos hábitos alimenticios: disminuí el consumo de carne de vaca, dejé de consumirla, pasé a consumir otro tipo de carnes, pasé por una etapa de vegetarianismo y ahora incorporé pollo y pescado. En un futuro me gustaría llegar a ser ciento por ciento vegetariano. Vegano, no”, manifiesta el cordobés.

A Facundo le divierte crear videos de Tik Tok con disfraces y audios virales

Sus seguidores no son todos vegetarianos. Asegura Facundo que es muy parejo. Hay gente que se divierte y la pasa bien sin tener esas preferencias. En los comentarios le preguntan con cariño ¿qué clase de perrito es Clota?. Están quienes se derriten de amor y lo manifiestan. Casi que la vaca tiene un club de fans que traspasa las fronteras. “Besos desde Venezuela”, le envían.

Los videos que más divierten son en los que Clota aparece corriendo cada vez que la llama, o los que están vinculados a su comportamiento “perruno”. En particular, a Facundo le entusiasman son los que llevan disfraces, como pelucas, usan los audios famosos de Tik Tok virales, porque llevan cierta logística de primero buscar el audio, adaptarlo al formato de video. Le divierte pensar en qué puede disfrazar a Clota.

