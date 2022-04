“Profesore en Comunicación Social”: la Facultad de Periodismo de La Plata otorgará el primer título no binario

Mel Randev Gutiérrez, le estudiante que recibirá el primer título no binarie que otorgará la Facultad de Comunicación y Periodismo de la UNLP.

En un hecho que puede marcar un antes y un después en la educación nacional, la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) anunció que entregará el primer título “no binarie” a Mel Randev Gutiérrez , quien completó las materias y talleres que adeudaba y se recibió como “Profesore de Comunicación Social” .

Gracias a una gestión encabezada por la Secretaría de Género, a cargo de Delfina García Larocca, y la Agrupación Rodolfo Walsh, las autoridades universitarias resolvieron otorgarle el diploma a le estudiante, que en su momento había abandonado el profesorado para realizar la carrera de Literatura.

“Abro puertas para que otras disidencias lo puedan pedir” , destacó ayer Gutiérrez, en diálogo con Radio Universidad AM 1390. Además, contó que su gestión para conseguir la debida documentación “empezó con una mail de las compañeras trabajadoras de Periodismo diciendo que en vías de la modernización de la Universidad los títulos pasaban a ser digitales”.

“Yo terminé de cursar en la pandemia —continuó en su relato—. El profesorado fue una carrera que retomé después de hacer la Licenciatura. Tenía el 80 por ciento de las materias aprobadas , me quedaban las anuales y los talleres, y como los terminé, inicié los trámites, en julio de 2020, y aprovecho para consultar si era viable la redacción no binarie del título. La Secretaría de Género manifestó su apoyo y se empezaron a tejer redes institucionales, afectivas, políticas, sobre todo. Estoy solicitando que se garanticen los derechos, por medio de todos los tratados internacionales de Derechos Humanos, pero sobre todo también sobre las reglas y acuerdos que tenemos como país a partir de la aprobación de la ley de Identidad de Género, hace 10 años ”.

La Facultad de Periodismo de la UNLP entregará el primer título no binarie a Mel Randev Gutiérrez.

Para la casa de estudios, el desafío a partir del planteo de Gutiérrez “tuvo que ver con transformar el modo en el cual se enuncian los títulos, que hasta ahora era de forma binaria”, según dice el comunicado difundido en su sitio oficial. Y agregaron: “Constituye un gran avance en materia de igualdad de géneros e inclusión”.

“ Hoy me siento orgullose de ser quien quiero ser , me siento poderose y estas emociones que intento contagiar van aparejadas de un logro que es mío, pero es de todes quienes no vivan dentro del binario,” sostuvo Gutiérrez, en declaraciones consignadas por la Facultad de Periodismo de la UNLP.

La resolución de las autoridades de la UNLP mediante la cual anuncian la entrega del primer título no binarie a une estudiante que se recibió como "Profesore de Comunicación Social".

Asimismo, le estudiante subrayó: “Lo que no se nombra no existe, como dicen por ahí, con todo lo que la burocracia necesita de estos gestos. Hoy al nombrar lo que tanto la academia ha tardado en reconocer, con todas las violencias en el cuerpo que todavía me duelen, con las contradicciones que confiere ser educador y estar necesitando ese trámite administrativo para poder ejercer, quiero decirles que no tengan miedo y no dejen que ningún administrativo les venga a decir que no se puede”.

Por otra parte, Gutiérrez valoró que el Gobierno nacional haya aprobado en plena pandemia “lo de los DNI con X”, aunque advirtió: “Faltan todo ese montón de cosas, que son las estructuras del Estado, heteronormativas, patriarcales, binarias, que están ‘vivitas y coleando’, digamos, que son letra de un montón de protocolos y cosas, que no están contemplando lo que ya es legal y que tendría que tenerse en cuenta con las planillas de inscripción”.

En cuanto al título “no binarie” que entregará la UNLP, García Larocca dijo: “Esto también fue una lucha que dimos por el acceso al trabajo del colectivo LGBTIQ+ porque tener un título que representa tu identidad de género te posiciona desde otro lugar a la hora de ir a buscar un trabajo en el cual te traten como te sentís, cómo realmente sos, respetando tu identidad”.

Si bien Gutiérrez no tiene una fecha exacta de entrega de su título, sí adelantó que desde la Secretaría de Género de la UNLP manifestaron la voluntad de realizar un acto para conmemorar la recepción de su diploma no binarie.

