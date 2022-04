Incendio en un geriátrico de Villa Urquiza: tres personas murieron y otras cinco resultaron heridas

Incendio en un geriátrico

Al menos tres personas murieron este miércoles por la noche en un incendio que sucedió en un geriátrico del barrio porteño de Villa Urquiza. Personal de bomberos de la Ciudad de Buenos Aires lograron controlar las llamas.

El trágico incidente se desarrolló pasadas las 21 horas en el “Geriátrico Pehuén”, ubicado en Bauness 2130, a donde llegaron bomberos y personal del SAME tras un llamado al 911.

Fuentes de bomberos de la Ciudad indicaron a Infobae que cuando arribaron al lugar comenzaron con la tareas de evacuación. Hasta el momento se confirmaron tres víctimas fatales: tres mujeres mayores que se encontraban en el primero y segundo piso del establecimiento afectado .

El incendio se desarrolló este miércoles por la noche

En uno de los pisos donde fueron halladas dos de las mujeres que perdieron la vida, se encontraron a tres hombres de avanzada edad que se resguardaban de las llamas contra una ventana.

La evacuación del resto de los residentes y del personal que trabaja en el establecimiento se realizó de manera exitosa, confirmaron. En tanto, cinco personas resultaron heridas. Tres de ellos son hombres mayores que fueron trasladados por el SAME, 2 de ellos al Hospital Tornú y uno al Hospital Zubizarreta.

Tres mujeres murieron mientras que tres hombres fueron trasladados a hospitales de la zona

Según precisaron las fuentes, el foco del incendio se desencadenó en el primer hizo, en dos ambientes destinados a dormitorios, aunque aún se desconocen las causas del mismo. El geriátrico cuenta con la habilitación correspondiente. Se informó que hace aproximadamente un mes la AGC realizó una inspección y se detectaron “irregularidades menores”.

El fuego fue controlado pero tanto Bomberos de la Ciudad como personal de Defensa Civil y Dirección de Logística continúan trabajando en el lugar.

“Lamentablemente, después de que bomberos nos franquearan la zona segura hemos constatado el deceso de tres abuelos, lo lamentamos mucho” , expresó el director del SAME, Alberto Crescenti, en diálogo con el canal Crónica, quien indicó que 14 personas fueron trasladadas “por precaución, previo control de inhalación de humo”. “Ninguno ha inhalado humo pero los teníamos que sacar de esta situación, acá no pueden estar, los derivamos a distintos hospitales, y están en buen estado de salud”, explicó. No obstante, “algunos de ellos, por sus patologías, tienen algún compromiso de sus miembros inferiores”.

Adultos mayores tuvieron que ser evacuadas

Por su parte, el comandante del cuerpo de bomberos de la Ciudad, Diego Coria, relató que al llegar al lugar se encontraron con “fuego en forma generalizada sobre un ambiente con propagación hacia otro”.

“En este momento se encuentra personal de la oficina de Investigación de Incendios y Explosiones realizando sus labores periciales”, expresó con respecto a las causas del trágico hecho.

Bomberos de la Ciudad asistió al lugar tras un llamado al 911

Usuarios de redes sociales compartieron fotos y videos del incendio del establecimiento en Villa Urquiza. En las imágenes se ven las llamas afectando la primera planta del lugar y personal del same asistiendo a los ancianos evacuados.

Pese a que el geriátrico se encuentra habilitado, según indicó Crónica, vecinos de la zona aseguraron que los dueños no realizaban el mantenimiento adecuado del lugar.

