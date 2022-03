Violación grupal en Palermo: “Me iba a tomar el colectivo y no sé cómo terminé adentro del auto”

Violación grupal en Palermo.

Gracias a la intervención de una panadera, su marido y otro vecino, una chica fue rescatada ayer del interior de un automóvil mientras estaba siendo violada por seis jóvenes en el cruce de las calles Serrano y Cabrera, en pleno barrio porteño de Palermo Soho. Natalia, la comerciante que se percató del abuso sexual y dio el primer aviso al 911, hoy dio más detalles de lo ocurrido y aseguró que la víctima estaba totalmente desorientada y no entendía cómo terminó dentro del vehículo y rodeada por desconocidos.

“La chica me decía ‘yo soy de Tigre, me iba a tomar el colectivo y no sé cómo terminé dentro del auto… ¡me estaban violando, me estaban violando!’ repetía” , dijo hoy Natalia, la panadera que le salvó la vida a la mujer que estaba sufriendo el ataque sexual a plena luz del día.

En diálogo con radio Mitre, Natalia repasó la cronología de los hechos y precisó que los intensos movimientos dentro del rodado le permitieron darse cuenta que algo no estaba bien. “Estábamos dentro del local con mi marido. Habían dos personas que nos llamaban la atención en la puerta del local y comenzamos a ver que en un auto había movimientos raros. Pensamos que era una pareja teniendo relaciones, pero nos pareció raro porque era a plena luz del día. Luego mi marido se da cuenta que había muchas personas adentro del auto. Miramos más detenidamente y había una mujer totalmente fuera de sí, como sin fuerza, tirando manotazos. Y ahí vimos como un hombre la estaba ultrajando ”, contó.

Cuatro hombres de entre 20 y 24 abusaron sexualmente de una mujer en un auto. Fueron detenidos por la policía de la Ciudad

Al poder confirmar con sus propios ojos que se trataba de una situación de abuso, Natalia se comunicó con el 911 y alertó sobre la grave situación que estaba ocurriendo frente a su local. “Si bien la policía tardó entre 10 y 15 minutos en llegar, no me pareció seguir esperando y tuvimos que salir con mi marido para defenderla”, señaló durante la entrevista radial.

Esa decisión provocó una violenta reacción de los abusadores, quienes en primer lugar atacaron a los improvisados rescatistas y luego intentaron darse a la fuga con la joven. “Ellos, no contentos con estar abusando en manada de una chica, nos empezaron a atacar. A mi marido, a un señor llamado Luis que también intervino en la escena, y a mi. A Luis le rompieron la ceja, le empezaron a pegar, a mi marido y a mi también nos empezaron a atacar. Y nos defendimos con palos de escoba, como pudimos”, lamentó Natalia.

El momento en el que los seis detenidos por violar a una joven dentro de un automóvil, en el barrio porteño de Palermo Soho, son trasladados por efectivos de la Policía de la Ciudad.

Pero eso no era todo. Cuando los efectivos de la Policía de la Ciudad arribaron al lugar, la panadera contó que algunos de los violadores estaban intentando raptar a la víctima mientras se daban a la fuga “por Cabrera, hacia Thames”.

A pesar de continuar desorientada, la víctima llegó a reconocer a Natalia antes de ser trasladada a un hospital de la zona y le agradeció por haber intercedido a tiempo en pleno acto de violación: “Me agarró fuerte la mano y me dijo ‘gracias por salvarme la vida’”.

Al ser consultada por la reacción de los vecinos, que en un momento intentaron sortear la custodia de los uniformados para hacer justicia por mano propia con los detenidos, Natalia expresó su sorpresa debido a que los seis jóvenes no mostraban preocupación ni remordimiento por su accionar. “ Estuvieron bastante tiempo en el piso, esposados, y se reían. No asimilaban lo que le hicieron a esta pobre chica”, confirmó.

El Momento En Que Vecinos Frenan A Los Sospechosos Del La Violación Grupal En Palermo

Según pudo corroborar hoy Infobae con fuentes cercanas al expediente, los acusados son Ángel Pascual Ramos, de 23 años, domicilio en Laferrere, Tomás Fabián Domínguez, 21 años, oriundo de San Miguel, Lautaro Dante Ciongo Pasotti, 24 años, San Martín, Ignacio Retondo, 22 años, Vicente López, Steven Alexis Cuzzoni, de 20 años, radicado en Villa Crespo y Franco Jesús Lykan, 24 años, de Vicente López.

Al momento, Ramos sería el más complicado de todos: según consta en el informe policial posterior, fue encontrado a casi una cuadra del lugar mientras intentaba llevarse a la víctima por la fuerza, luego de que una Natalia alertara a efectivos de la fuerza porteña de lo que ocurría.

