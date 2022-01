Video: abuelo clavadista de 78 años es furor en Córdoba por sus saltos ornamentales

El abuelo clavadista que es furor en los balnearios de Córdoba.

Aquellas personas que eligien año tras año veranear en el balneario “La Olla”, ubicado en la provincia de Córdoba, son los pocos privilegiados de observar en primera fila el show de Alberto Frascaroli, un señor de 78 años que maravilla a propios y extraños con sus impresionantes saltos ornamentales desde unos siete metros de altura.

Como ocurre cada verano, Frascaroli es una de las grandes atracciones del complejo ubicado en Santa Rosa de Calamuchita y Yacanto, y en los últimos días su performance tomó una trascendencia mayor al viralizarse uno de sus últimos clavados.

La usuaria de TikTok rociooscar4 compartió un video en el que se observa a decenas de personas arengando al clavadista antes de que se arroje al agua mediante una espectacular mortal para atrás. El hombre trepa hasta las piedra desde dónde suele practicar sus lanzamientos y se prepara para saltar al vacío. Tras unos segundos de concentración, el hombre se lanza al pozo de agua con una destreza envidiable y provoca una ovación generalizada de los presentes.

Alberto Frascaroli, el abuelo clavadista que maravilla a los veraneantes de Córdoba.

“El famoso abuelo clavadista de Córdoba! 78 añitos, un genio”, escribió la usuaria de la mencionada red social junto al video de Frascasoli, el cual rápidamente sumó cientos de reproducciones casi 30 mil likes.

Frascaroli, oriundo de Villa General Belgrano, suele practicar esta disciplina desde hace casi dos décadas, ya que a los 60 años realizó el primer salto de este estilo. Aunque subrayó que “desde siempre ya tenía habilidad para hacer cosas así”.

“ Toda mi vida he hecho deporte y como liviano: frutas y verduras. No comer mucho y hacer gimnasia, bicicleta, natación. Bailar tango, que son 5 kilómetros cada vez que vamos a una milonga” , contó años atrás el hombre, en diálogo con ElDoce TV, sobre su estrategia para mantenerse jovial a pesar de la edad.

Alberto Frascaroli ensaya una mortal para atrás y se gana la ovación de los presentes.

Si bien es algo que realiza año tras año y ya se tornó una costumbre, el abuelo cordobés aún no comprende la repercusión de sus saltos y la cantidad de personas que lo motivan para seguir en el ruedo. “Es increíble, es impresionante la cantidad de gente”, confesó.

“ Para mi es realmente un placer tirarme , y además lo uso como incentivo para hacer gimnasia y estar buen estado. También es muy bueno mentalmente. A medida que va pasando el tiempo, yo no voy tirándome cada vez peor, sino parece que me estoy tirando cada vez mejor. No se hasta cuándo, pero yo voy a seguir”, señaló Frascaroli años atrás durante una entrevista para TV El Sauce, de su Villa General Belgrano natal.

Sin embargo, no todo es color de rosa para Frascaroli. Según su testimonio al citado medio, su pareja no está de acuerdo con el deporte que practica frecuentemente. “No quiere saber nada”, afirmó el hombre que, a pesar de la negativa de su compañera de vida, sigue adelante con una de sus grandes pasiones.

