Continúan los videos de médicos que le responden a Alberto Fernández: el mensaje en un quirófano que se hizo viral

El mensaje viral de un grupo de cirujanos en un quirófano

La desafortunada frase del presidente Alberto Fernández en la cual indicó que “el sistema sanitario se relajó” continúa generando enojos, reproches y un sinfín de mensajes que tiene al personal médico como protagonista de los mismos y al mandatario como único destinatario.

El miércoles pasado, al comunicar las nuevas medidas restrictivas para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Presidente se refirió el aumento de los contagios, los cuales comenzaron a repercutir de manera alarmante en la capacidad de respuesta de clínicas y hospitales. Allí responsabilizó al sector privado de la salud: “El sistema sanitario también se ha relajado”.

A partir de su declaración fueron los médicos y las médicas quienes se encargaron de repudiar dicha afirmación. Y lo hicieron -muchos de ellos- a través de videos que fueron publicados y viralizados en las redes sociales. Uno de ellos ocurrió en un quirófano, en donde un grupo de cirujanos, a punto de intervenir a una paciente, expresaron su malestar de manera irónica.

“Bueno, Alberto, ¿cómo estás? Esta es la tercera cirugía del día, nos queda una más. Son las 18.40, es la 11° cirugía de la semana. Yo te quiero agradecer, porque me pierdo todas las noches con mis hijos porque estoy muy relajado , acá con el doctor también. Con Viviana también. La paciente anterior se fracturó la rótula, una desubicada. Le dijimos: ‘¿cómo te vas a fracturar con COVID? No seas desubicada’ ”, dijo uno de los médicos en el video.

Y continuó: “Esta se rompió el (ligamento) cruzado. Así que te quiero agradecer Alberto. Laburamos con COVID, sin estar vacunados, nos contagiamos sin estar vacunados. Y seguimos trabajando. Así que yo te quiero agradecer. Alberto, una masa, eh”.

Fernández hizo énfasis en tal afirmación al remarcar que “en un tiempo donde los contagios estaban disminuyendo, (los médicos) abrieron las puertas a atender otro tipo de necesidades quirúrgicas que podían esperar pero que creyeron que era oportuno tratarlos ahora”. Y remarcó: “E el sistema privado se acumuló un número de camas utilizadas que hoy en día pueden ser muy necesarias para atender el COVID”.

Otro grupo de médicos le envió un mensaje al presidente Fernández

En otro video, también compartido en reiteradas oportunidades en las redes, un cirujano exhibió la sala quirúrgica y expresó: “Che, alguno que quiera subir este video, miren muchachos: 9 menos 20, estamos todos acá cagándonos de risa, tomando cerveza. Relajados. Si se lo quieren mandar a Alberto, le cuentan, eh. Acá al muchacho se le tapó la (arteria) descendente anterior. Pero no es COVID, eh. Así que listo loco, otra cerveza y vamos ”.

En Twitter, otra médica tomó su teléfono y grabó un mensaje al borde de las lágrimas. En el sostuvo: “¿Relajado? ¿Relajado el sistema de salud? Señor Presidente, recién salgo de la guardia. Con 60 años. 84 horas de guardia en la semana, ininterrumpidas durante toda la pandemia. Solo tres días a Merlo y tres días a la Costa (Atlántica). Tenemos el COVID en la guardia, en la guardia general. Con gente tosiendo a nuestras espaldas ”.

Una médica también respondió los dichos del Presidente y el mensaje se viralizó en Twitter

“Ayer no teníamos respirador para una señora de 62 años. Tuvimos que decidir y evaluar, eso nunca me pasó en toda la carrera. ¿Y sabe qué? ¿Si estamos relajados? ¡Claro que voy a estar relajada! Voy a venir solo a mi guardia, y así van a hacer todos mis compañeros. No vamos a venir a nuestras guardias, ya que estamos relajados, porque es más sano quedarnos en nuestras casas a cuidar a nuestras familias ”, completó.

El Presidente justificó las nuevas restricciones en base a dos ejes centrales: “No detener el proceso vacunatorio y que el sistema sanitario no se sature”.

Desde el sector privado señalaron que el sistema de salud se encuentra con serio riesgo de desborde. “Las instituciones están de hace ya algunas semanas abocadas a la desprogramacion de internaciones postergables, la ‘medicalización’ de hoteles para concentrar allí personas con bajos síntomas de Covid y la complejizacion de camas comunes en camas de UTI. Se están admitiendo personas en sectores que habitualmente no están destinados a la atención crítica. El gran limitante es el personal calificado. Por eso creo que algunas medidas que bajen los contagios eran muy necesarias”, explicó a Infobae Gabriel Barbagallo, secretario de la Unión Argentina de Entidades de Salud (UAS).

“Decir que el sistema de salud se ha relajado es una falta de respeto a los trabajadores de la salud que vienen trabajando incansablemente desde marzo del 2020 sin vacaciones y poniendo todo su esfuerzo al servicio de los pacientes. Revela también un desconocimiento de la operatoria del sistema especialmente en el sector privado”, enfatizó Miguel Blanco, director general de Swiss Medical Group.

SEGUIR LEYENDO: