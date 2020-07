Según el relato de Ahumada, luego de aquel llamado, la fiebre se mantuvo y su incertidumbre, también. Finalmente, el 17 de marzo, decidió ir al Hospital Militar. “Me hicieron un hisopado para gripe común que dio negativo. Ahí me trasladaron al séptimo piso, donde estuve aislado en una habitación. A la mañana siguiente me practicaron un segundo hisopado que mandaron a analizar al Instituto Malbrán. A las 48 horas me confirmaron que era positivo de COVID-19 ”, cuenta. Hace una pausa y sigue. “En ese momento, lo que más me preocupaba era la salud de mis padres (Raúl y Patricia) de 58 años. Aunque prácticamente no habíamos tenido contacto, tenía miedo de haberlos contagiado”.