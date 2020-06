El deseo del hombre era que sus restos descansaran en la Argentina. Así lo acredita el obituario que se publicó en The New York Times. El obstáculo era que, para trasladarlo, no debía constar la muerte por una enfermedad infectocontagiosa, como el Covid-19. El 18 de abril, en un vuelo de Aerolíneas Argentinas que repatrió a 243 varados en aquel país, ubicado en la bodega, Masri -el cuerpo embalsamado de Masri-, regresó a la Argentina. El féretro estaba herméticamente sellado. Los funcionarios de Sanidad de Fronteras que cotejaron los datos detectaron irregularidades, le negaron a la familia la posibilidad de retirar el cadáver y el cajón quedó en Ezeiza. El Ministerio de Salud hizo la denuncia judicial en los tribunales federales de Lomas de Zamora, y la investigación está en curso. Y Marsi, como lo deseaba, en su país.