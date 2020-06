El 30 de abril -le escribe Perón a Pablo Vicente- que “con referencia a lo que me dice del enfrentamiento de Onganía con Lanusse, ya lo conocía, como asimismo me han llegado algunas noticias de un intento de gestiones para un acercamiento con nosotros. Todas patrañas de los que le trabajan a Onganía sus servicios de informaciones...Esta gente es torcida y retorcida, no se les puede hacer caso en nada porque nunca andan en nada bueno. Hasta mi médico ha recibido un emisario que, con el pretexto de mi posible regreso a la Argentina, quería saber a ciencia cierta cuál era el verdadero estado de mi salud (…) Si alguno de ellos desea mi regreso al país no tienen por qué andar averiguando tanto: bastaría decirlo por parte del Gobierno Argentino y comunicármelo oficialmente por la Embajada Argentina en Madrid, que es lo que corresponde. De otra manera, cómo pueden pensar que yo les crea en todas sus averiguaciones y maniobras.” “Es preciso seguir trabajando sin descanso en preparar para el futuro inmediato acciones realmente trascendentes, no solo en el campo sindical que ya vemos está flojo, sino también en el campo político que hasta ahora no ha hecho otra cosa que mirar y charlar. Si el Movimiento Peronista se presenta así en el momento que el tarado de Onganía se le ocurra empezar el ‘Tiempo Político’ es muy posible que nos ganen hasta los radicales de Frondizzi (sic) que son catorce. La suerte de Frondizzi ya ha comenzado a mostrar sus intenciones, porque cuando un político dice que no tiene interés personal en un asunto, es porque está ya intentando algo en ese sentido”.