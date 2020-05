También hay una urgencia burocrática: el pago de la última cuota se realiza siempre estando allá y directamente a la gestante. Recién entonces cada mujer firma los papeles de renuncia de sus derechos de madre. Luego, se inicia el tramite que completa el proceso. Como no puede viajar, Andrea está buscando la manera de hacer una transferencia de esa última cuota, pero hasta que no lo haga, la gestante no firma los papeles (y por ley tampoco puede tener contacto con el bebé). Es decir, hoy por hoy Ignacio está en un limbo no solo emocional (desde su nacimiento no hubo una madre que lo tenga en brazos), sino también legal.