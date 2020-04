Al departamento donde vive (y que alquila por dueño directo) se mudó en febrero y poco después se fue de vacaciones. 15 días más tarde, cuenta, empezó la cuarentena total. “ No me imagino quién me puede haber dejado la nota porque acá, excepto por el encargado, no me conoce nadie . Como me muevo en auto, entro y salgo por el garaje y siempre voy vestido de civil”, explica el joven.