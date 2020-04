Sarlo también le envió un mensaje al presidente Alberto Fernández. “Es un hombre que respeto y un hombre de leyes. Le preguntaría si él puede caracterizarlo como un estadio de sitio selectivo por edad. Si uno no puede caminar por la calle, es una de las medidas que se toman en los estados de sitio. Yo he vivido bajo algunas dictaduras y sé lo que eso significa. En las dictaduras se la agarraban más con los jóvenes que con los viejos. Le pediría que me lo caracterice. En segundo lugar, que me diga si él no piensa que debería haber más garantías legales fundadas constitucionalmente para tomar la medida. Una vez que el Presidente responda todo eso a su pueblo, supongo que no seré la única interesada en saberlo, evaluaré lo que él responde y seguiré opinando. No soy de leyes pero conozco bien la Constitución", sostuvo.