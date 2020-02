Se crió con su mamá y su padrastro, a quien considera su papá: dos personas que llegaron del campo y no tuvieron estudios. En plena adolescencia los sentó para contarles lo que le pasaba. Al principio les planteó que no sabía si le gustaban las mujeres o los varones. Ellos lo aceptaron y la contuvieron con las herramientas que tenían a mano: le ofrecieron acompañarla a ver un psicólogo. Después de un tiempo, empezó a dejarse el pelo largo, a vestirse con ropa de mujer y a llamarse Diana. No fue fácil para sus padres, pero ella valora que no la hayan echado de su casa, que era entonces lo más habitual en muchas personas trans de su edad.