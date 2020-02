Son avisos. O cartas radiales. Llenan programas en emisoras nacionales que cubren cada metro cuadrado habitado de la Patagonia. Pueden durar diez, quince o veinte minutos de acuerdo a la cantidad de mensajes; pueden emitirse hasta cinco veces por día según cada señal ; tienen diferentes denominaciones: en la LRA 17 Zapala (AM 710) se llama “Boletín comunitario y radio clasificados”, “Avisos y mensajes al poblador de la zona rural” en LRA 54 Ingeniero Jacobacci (AM 1370), “Gauchaditas” en LRA 11 Comodoro Rivadavia (AM 670) o “Servicio rural” en LRA 56 Perito Moreno (AM 860), por citar algunos ejemplos.