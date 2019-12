En Europa, la presión era encarnada por la Internacional Socialista (IS), que le pedía a las Naciones Unidas que la Comisión de Derechos Humanos se ocupara del caso argentino. El peso de la IS no podía ser desdeñado: la integraban, además de dos jefes de gobierno en ejercicio –el holandés Joop den Uyl y el austríaco Bruno Kreisky- figuras políticas de relevancia, como el ex canciller alemán Willy Brandt y el futuro líder español Felipe González.