“La bombilla no es cuchara, no es micrófono, no es nada más que bombilla. Entonces, cuando la ingresamos al mate, la bombilla debe quedar en ese lugar y nunca más se debe mover, para no romper la estructura del mate. Tampoco se la debe limpiar -con un trapito o con nuestros propios dedos- pensando que de esta manera la vamos a dejar higiénica para el próximo que toma. En el protocolo del mate, es un gesto de desprecio. Son quienes toman el mate los que tienen que tener por comportamiento social correcto ciertas reglas de respeto hacia el otro cuando estamos compartiendo la bombilla”, sostuvo.