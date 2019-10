“Yo vengo desde hace 10 años”, cuenta Mariela, que es estudiante de Psicología Social, trabaja en una organización con víctimas de violencia y llegó en tren. “Para la violencia no hay lluvia, no hay truenos, no hay nada; cuando te matan, te matan. Hace dos meses en La Matanza nos mataron una piba en el kilómetro 44. ¿Cómo no nos vamos a quedar acá? Nos cuesta mucho juntar la plata para venir y venimos sin nada, pero venimos. Esperamos que no se suspendan las actividades porque hay gente en viaje todavía, que viene de lejos. Ya está, nos tocó esto. Vamos a aguantar”.