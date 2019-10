“Lo que me contestó el papá no me lo olvido más", sigue Cepeda. "Me dijo ‘no sé...capaz otro nene lo necesita más’. Ese hombre no sólo estaba pensando en su hijo, estaba pensando en otros chicos que tuvieran necesidades. Le vi la bondad y me convencí”, sigue y hace silencios largos al teléfono en un intento fallido de contener la emoción.