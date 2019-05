"En esta unidad veo cosas espantosas. Tan brutales que parecen fuera de la realidad. Y un caso que me quebró hasta las lágrimas fue uno que, curiosamente, tiene una apariencia menos violenta. Se trata de una nena de diez años. El pedófilo la fue preparando, haciendo el grooming. Ellos en general no empiezan de modo grosero. Yo estaba viendo tanto material ¡un disco de 60GB! En las primeras 15/20 capturas que el tipo hizo no pasaba nada, la nena baila, le muestra sus mascotas… hasta que de repente la nena acerca al teléfono y se pinta los labios –dice Grutzky cuyo tono de voz parece revolverse en una pesadilla-. Me di cuenta que el pedófilo le había entrado en la cabeza. Me puse a llorar delante de la computadora. No puedo con esa maldad. Podrá parecer absurdo o menor frente a las bestialidades que vi. Quedé paralizado un día", cuenta desde Estocolmo el experto.