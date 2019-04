"Me llamó la atención la decisión de estas mujeres que entrevisté para mi libro. Al principio me causaba cierto rechazo y pensaba 'esto no es para mí'", contó a Infobae Sasha. Pero al cumplir 40 años, si bien estaba feliz y no le preocupaba no haber encontrado la persona "ideal" para casarse aunque estaba en pareja, Sasha decidió que le había llegado el momento de idear su propia boda.