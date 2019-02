¿Isabel andaba por el barrio? Poco, muy poco. A veces se la veía cruzar a la iglesia. Encontrarla por la calle iba a ser una casualidad. Y yo no pensaba montar guardia allí las 24 horas. Entonces caminé por la vereda, en diferentes horarios, un par de días. Me dejé ver por el encargado, un día lo miré, otra vez le sonreí, hasta que lo saludé. Luego me acerqué y en cuanto abrí la boca me dijo: "Tú eres argentino, ¿eh?" "Sí, claro", contesté. Y empecé a hablar sin parar, mezclando a mi abuela madrileña con Di Stéfano, a la avenida de Mayo con el diccionario de la Real Academia, y a mi trabajo que peligraba si yo no lograba una entrevista con la señora…