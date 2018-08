A los pocos días, la joven víctima viajó de vuelta a su casa en algún lugar de la provincia de Buenos Aires. Su hermana le confirmó al Consulado que había llegado en perfectas condiciones. Por parte del agresor, las autoridades chinas lo liberaron, ya que la mujer no quiso denunciarlo y sin ese trámite, no se puede hacer nada. "Ella no quería saber nada más. Sólo volver a su casa. Si lo denunciaba tenía que esperar en China, declarar y verle la cara nuevamente. Quiso dar por terminado todo", finalizó el cónsul Ortín.