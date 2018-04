"Me enojé muchísimo con ellos, porque estuvieron un día sin saber nada de su mamá y me avisaron al día siguiente. Mi hermana jamás durmió fuera de su casa. Entonces lo primero que hice fue llamar al 911. Ellos me llevaron a la Comisaría 9 de la Policía de la Ciudad, allí conté lo sucedido y con algunos amigos comenzamos a recorrer todos los hospitales. Mi marido y Jesús caminaron toda la ciudad y ni noticias", explicó Juana, de 38 años.