Lo inesperado ocurrió cuando le trajeron la cuenta: un mate cocido y dos bizcochos le iban a costar $45, pero el total decía $85. "Me cobraron $40 por cargar la computadora. Es inédito lo que me ocurrió. Todas las mañanas desayuno en diferentes bares de la capital y en ningún lugar me había ocurrido algo similar. Cuando llamé al dueño para pedirle una respuesta no quiso darme explicaciones", detalló el docente a Infobae.